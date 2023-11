DIRETTA Conference League, Fiorentina-Genk: FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale Fiorentina-Genk, gara della quinta giornata della fase a gironi di Conference League

Reduce dall’immeritata sconfitta contro il Milan, la Fiorentina ospita il Genk allo Stadio Artemio Franchi, nella quinta giornata della fase a gironi di Conference League. In palio ci sono la conquista del primo posto e la qualificazione diretta agli ottavi di finale della competizione.

Ancora imbattuta in questa edizione della coppa europea, la squadra allenata da Vincenzo Italiano è in testa alla classifica del Gruppo F con 8 punti. Distante 2 punti dai viola, la compagine belga ha l’obbligo di fare punti a Firenze per avere ancora chance di arrivare prima, visto che all’ultima giornata ci sarà lo scontro diretto tra toscani e Ferncvaros, che può lasciare aperto ogni discorso. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Fiorentina-Genk: formazioni UFFICIALI e dove vederla in TV

In programma giovedì 30 novembre alle 21, Fiorentina-Genk sarà visibile su DAZN e Sky. Ecco le probabili formazioni della partita:

FIORENTINA (4-3-3): Christensen, Parisi, Quarta, Mina, Biraghi; Maxime Lopez, Duncan, Barak; Nico; Kouamé, Ikoné. All.: Italiano

GENK (4-4-2): Van Crombrugge, Munoz, Cuesta, Sadick, Kayembe, Heynen, Galarza, Hrosovsky, Paintsil,Arokodare, Fadera. All.: Vrancken

CLASSIFICA GRUPPO F: Fiorentina 8; Ferencvaros e Genk 6; Cukaricki 0