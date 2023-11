Real Madrid-Napoli probabili formazioni: Ancelotti si affida a Bellingham, Osimhen dalla panchina

Le probabili formazioni di Real Madrid-Napoli, big match valido per la 5a giornata della stagione 2023-2024 di Champions League: Bellinghan sfida Kvaratskhelia

Torna la Champions anche per il Napoli, che scende in campo con importanti novità per quel che riguarda la guida tecnica. Walter Mazzarri è infatti subentrato a Rudi Garcia in panchina e riprenderà il percorso in Europa lasciato nel marzo del 2012 dopo la sconfitta per 4-1 contro il Chelsea agli ottavi di finale.

Quei Blues vinsero poi la competizione con Di Matteo in panchina, mentre la sconfitta scottò i partenopei, che avevano vinto all’allora San Paolo per 3-1. Da quel giorno sono trascorsi più di 11 anni e ora il tecnico toscano dovrà affidarsi a tutt’altri giocatori, oltre che ad un modulo per lui inedito.

Dall’altra parte ci sarà un grande ex che non si è lasciato benissimo con l’ambiente: parliamo di Carlo Ancelotti. Il suo Real Madrid è alle prese con numerosissime assenze su tutte quelle di Vinicius, Camavinga, Tchouameni e Courtois. In dubbio anche Kepa e Modric, che non dovrebbero far parte della sfida al 99%.

Real Madrid-Napoli: le probabili formazioni della partita

I Blancos, dunque, sono chiamati a delle scelte obbligate tra cui la prima, in porta, con Lunin che difenderà nuovamente i pali come successo all’andata. In difesa sarà Garcia a fare da terzino sinistro, titolare ci sarà anche Brahim Diaz. Il pericolo numero uno resta Bellingham, che agirà al fianco di di Joselu.

Senza terzini sinistri Walter Mazzarri, che potrebbe schierare ancora una volta Juan Jesus in quel ruolo o in alternativa Natan, facendo scalare l’altro brasiliano al ruolo di centrale. A centrocampo si vedranno i soliti Zielinski e Anguissa con Lobotka, mentre in attacco, oltre all’altro finalista del Pallone d’Oro, Kvaratskhelia, potrebbe partire Simeone dal primo minuti con Osimhen pronto a giocare un tempo da subentrato.

Di seguito le probabili formazioni:

REAL MADRID: (4-3-1-2): Lunin; Lucas Vasquez, Nacho, Alaba, Fran Garcia; Valverde, Kroos, Ceballos; Brahim Diaz; Bellingham, Joselu. All: Ancelotti

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All: Mazzarri

Real Madrid-Napoli: dove vederla in tv

La partita tra Real Madrid e Napoli valido per la 5a giornata di Champions League ed in programma dalle 21.00, sarà trasmessa su Amazon Prime Video. Per guardare la partita basterà essere in possesso di un abbonamento e dell’applicazione ufficiale, scaricabile su dispositivi mobili o su Amazon Fire Stick, Google Chromecast, o sulle moderne Smart TV.

Il calendario di Real Madrid e Napoli

Le prossime 5 gare del Real Madrid serviranno a mantenere la testa della classifica in Liga, presidiata anche dal Girona. I Blancos se la vedranno con Granada, Betis, Villarreal e Alaves e nel mezzo con l’Union Berlino per l’ultima giornata di Champions.

Calendario ben più ostico per il Napoli, che è atteso dalla doppia super sfida in 5 giorni contro Inter e Juventus. Toccherà poi al Braga, potenzialmente decisiva per il passaggio del turno agli ottavi. Il mese di dicembre proseguirà con Cagliari e Frosinone in Coppa Italia.