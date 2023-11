L’Inter cerca un attaccante: occhio al colpo dai rivali

L’Inter di Simone Inzaghi stasera potrà seguire con attenzione il profilo di Petar Musa, centravanti del Benfica rivale in Champions League: le ultimissime notizie sul calciomercato della Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi, stasera a Lisbona, sfiderà il Benfica in occasione della quinta giornata della fase a gironi di Champions League. I nerazzurri, che si sono già qualificati agli ottavi di finale grazie alla vittoria esterna in casa del Salisburgo, dovranno fare molta attenzione a non commettere un passo falso eccessivo contro i portoghesi stasera per non precludersi la possibilità di giocarsi il primo posto nella prossima giornata, e ultima, a San Siro contro la Real Sociedad.

In vista di questa sfida importante, ma non cruciale, che si affaccia fra le altre cose al match di domenica in casa del Napoli, Simone Inzaghi opterà per un pesante turnover da attuare dove molti giocatori che, almeno finora, sono stati impiegati poco avranno spazio. In attacco però la coperta rimane corta considerando il rientro dall’infortunio di Sanchez e la necessità di Arnautovic di trovare minuti dopo il problema muscolare. In quest’ottica, in vista delle prossime finestre di calciomercato, l’Inter potrebbe puntare su un nome nuovo, che arriverebbe proprio dal Benfica: stiamo parlando del classe 1998, Petar Musa.

L’Inter guarda in casa Benfica per l’attacco: occhio al nome a sorpresa

L’Inter, che stasera vorrà uscire almeno con un punto dalla trasferta portoghese, potrebbe seguire con grandissima attenzione il profilo di Petar Musa, attaccante croato regolarmente convocato anche nella nazionale a scacchi che, nell’ultima kermesse mondiale, ha raggiunto la semifinale per poi essere battuta dall’Argentina che sarebbe diventata campione. Originario di Zagabria, il classe 1998 ha finora collezionato 9 presenze nel campionato lusitano mettendo a segno tre reti e fornendo un assist ai suoi compagni di squadra.

Uno score buonissimo per un giocatore che, solitamente, parte dalla panchina. Il Benfica lo valuta al momento circa 10-15 milioni e l’Inter potrebbe rifletterci principalmente per la finestra di calciomercato estiva, a meno che la società di Lisbona non dovesse aprire per un prestito con diritto di riscatto a gennaio.