Icardi torna subito in Serie A: scelto il nuovo club

L’attaccante argentino ha rilanciato la sua carriera nel corso dell’ultimo anno trascorso al Galatasaray

Dopo aver vissuto all’ombra di mostri sacri come Mbappé, Neymar e Messi nel corso della sua esperienza al Paris Saint-Germain, il trasferimento al Galatasaray dell’estate 2022 sembra aver rivitalizzato completamente Mauro Icardi, tornato in termini realizzativi e di prestazione ai tempi dell’Inter.

L’attaccante argentino tra campionato turco e Champions League, compresi i match di qualificazione alla fase a gironi, ha già totalizzato in questa stagione 16 reti in 21 partite disputate. Numeri che ovviamente non sono passati inosservati ai grandi club, in un momento storico in cui trovare bomber ad un prezzo accessibile è diventata un’impresa assai complicata. Anche per questa ragione, l’impressione è che ‘Maurito’ possa diventare uno dei grandi protagonisti del prossimo mercato di gennaio.

Nei mesi scorsi, per la prima volta dal suo addio polemico da Milano, si erano riaperti degli spifferi circa un suo clamoroso ritorno in maglia interista, complice l’addio forse ancor più eclatante del suo di Romelu Lukaku. Considerata la situazione nel reparto d’attacco di Simone Inzaghi, che vanta ben quattro interpreti di ruolo e che non dovrebbe essere toccato entro la fine della stagione, il suo innesto farebbe più comodo ad un altro grande club come il Milan.

Calciomercato Milan, scelto l’acquisto di Icardi a gennaio

Del nuovo attaccante del Milan, a causa dell’emergenza vissuta nelle ultime settimane in avanti, si è discusso nel sondaggio lanciato quest’oggi su Calciomercato.it.

Ai nostri utenti del canale Telegram è stato chiesto su quale profilo il Milan dovrebbe tuffarsi nella finestra di gennaio per far fronte all’ennesimo infortunio serio sofferto nella serata di ieri. Nonostante la coperta in difesa sia cortissima, il più votato è stato proprio un attaccante, vale a dire Mauro Icardi. Il centravanti argentino è stato il più votato con il 43%, davanti ad un altro centravanti come Jonathan David al 40%. Alle loro spalle un difensore, Badiashile del Chelsea al 14% e Ferguson del Bologna come rinforzo a centrocampo con il solo 3%.