Giuntoli lo scippa al Milan: affare da 15 milioni, ma c’è un problema

La Juventus cerca un centrocampista sul mercato per completare la rosa di Massimiliano Allegri: spunta un nuovo obiettivo a centrocampo

È caccia a un centrocampista in casa Juventus per la finestra di gennaio. Le squalifiche di Pogba e Fagioli hanno complicato i piani di Massimiliano Allegri, che spesso si è trovato in emergenza a centrocampo.

Giuntoli e Manna sono al lavoro per rimpolpare il reparto mediano, con il tecnico che ha chiesto un profilo in grado di alzare il livello del reparto e che possa portare anche qualche gol in dote alla squadra bianconera. Kalvin Phillips è l’obiettivo meno complicato al momento, anche perché il Manchester City aprirebbe al prestito del nazionale inglese fino al termine della stagione. Più difficile invece arrivare a Fabian Ruiz, De Paul e Samardzic, pallini di Allegri oltre che del Dt Giuntoli.

Calciomercato Juventus, gli occhi di Giuntoli su Ferguson

A questa lista si aggiunge anche il nome di Lewis Ferguson, più volte visionato dagli scout della ‘Vecchia Signora’ nella stagione in corso.

Direttamente Giuntoli di recente ha raggiunto Bologna per osservare da vicino il nazionale scozzese (che ha gli stessi agenti di Gatti) nella sfida contro la Lazio, annotando spunti soddisfacenti sul classe ’99 di Thiago Motta. Il tecnico dei felsinei – scrive ‘Tuttosport’ – non vuole però assolutamente privarsi a gennaio del suo jolly di centrocampo e gioiello, sondato anche dal Milan e da un paio di compagini della Premier League. Ferguson costerebbe la metà rispetto a Fabian Ruiz e De Paul, visto che il Bologna lo valuta intorno ai 15 milioni di euro. Strapparlo subito però a Thiago Motta non sarà impresa facile per Giuntoli e Allegri.