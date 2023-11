Conte e non solo: “Due grandi ex nella dirigenza della Juve”

Conte e non solo, nuovo annuncio sul futuro della Juventus: “Due grandi ex nella dirigenza della Juve”. L’indiscrezione e tutti i dettagli

Negli ultimi giorni sono esplose le voci sul possibile ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Juventus e la separazione con Massimiliano Allegri al termine della stagione.

A lanciare la notizia è stato Ilario Di Giovambattista, direttore di ‘Radio Radio’: “Antonio Conte sarà l’allenatore della Juve stagione 2024-25. Secondo le nostre fonti l’accordo è raggiunto”. Il giornalista parla di accordo già raggiunto tra le parti. Ma non solo. In diretta su ‘Radio Radio’, oggi Di Giovambattista ha anche fatto altri nomi: “Questa è nelle idee, hanno messo anche Conte in panchina. La fonte è affidabile, uno che sa molte cose di Juventus e non solo. Ci ha detto che è tutto fatto per Conte. L’interlocuzione con Platini è molto avanzata e sarà il nuovo presidente operativo della Juventus. Stanno progettando anche il ritorno di Chiellini, che è un ragazzo preparato anche a livello manageriale”. Anche Platini e Chiellini con Conte, riferisce il giornalista.

Juventus, l’indiscrezione: “Platini presidente e Chiellini direttore generale”

Come riportato da Ilario Di Giovambattista su ‘X’, l’idea della nuova società bianconera sarebbe quella di avere Platini come presidente e Giorgio Chiellini direttore generale al fianco di Giuntoli.

Questa l’indiscrezione del giornalista: “La Juve che verrà:

– Platini Presidente

– Giuntoli Ds

– Chiellini Dg

– Conte Allenatore

Questo è negli intendimenti della proprietà”. Staremo a vedere.