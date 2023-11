Champions League, pioggia fortissima in campo: gara a rischio

Champions League, preoccupazione per il meteo e per la tenuta del campo: pioggia fortissima, il match è a rischio

Seconda giornata di gare per il quinto turno della fase a gironi di Champions League, tanti appuntamenti fondamentali con la qualificazione in bilico per molti. E l’incognita del meteo, che potrebbe condizionare fortemente uno dei match più attesi, con addirittura il rischio del rinvio.

Alle 18.45, dovrebbe disputarsi all’Ali Sami Yen di Istanbul la gara tra Galatasaray e Manchester United, per il girone A. Con il Bayern Monaco già certo del primo posto, i turchi sono appaiati a quota 4 con il Copenaghen e i Red Devils sono ultimi nel gruppo a quota 3. Dunque, nessuno può sbagliare. Sullo stadio turco, si è però abbattuta una pioggia fortissima. Un acquazzone che potrebbe anche mettere a rischio la disputa della sfida, se dovesse continuare con le attuali proporzioni e rendere il campo impraticabile. I delegati Uefa stanno costantemente monitorando le condizioni del manto erboso per capire se sussisteranno le condizioni per prendere regolarmente il via.