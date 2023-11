Allegri meglio di Conte: così la Juve e i tifosi sognano lo Scudetto

Max Allegri meglio di Antonio Conte, spunta un dato che fa sognare lo Scudetto ai tifosi della Juventus: ecco di cosa si tratta

L’inizio di stagione della Juventus è stato senza dubbio più che positivo. Il ruolino di marcia dei bianconeri ha fatto registrare 9 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta nella serata storta contro il Sassuolo. Sono ben 20 i gol fatti dai bianconeri e appena 8 quelli subiti, che hanno permesso alla squadra di raggiungere i 30 punti con sole due lunghezze dall’Inter capolista.

La Juve è una delle favorite per lo Scudetto? Il campo, per ora, dice questo. Il singolo impegno settimanale sta permettendo alla squadra di Allegri di recuperare meglio gli effettivi e, nonostante un gioco non spumeggiante ed una rosa non di fuoriclasse assoluti, la corsa al titolo è apertissima.

I bianconeri sono riusciti anche a fermare l’Inter capolista, in un 1-1 che ha messo in evidenza la volontà di non rischiare da parte di entrambe le squadre. Quella voglia di non farsi del male che ha prolungato ulteriormente la rivalità a distanza tra le due big per accaparrarsi l’alloro massimo.

Allegri, che inizio: meglio di Conte e lo Scudetto è possibile

Un avvio così non se lo sarebbero immaginati neanche i più grandi sostenitori di Allegri eppure il tecnico toscano ha ancora una volta avuto ragione. Dalla sua, infatti, ci sono i numeri scoppiettanti di questo inizio di campionato, che lo hanno già lanciato nella stratosfera.

La partenza sprint è la migliore negli ultimi 4 anni di Juventus. Dal 2020/21, anno in cui la squadra è stata affidata ad Andrea Pirlo, lo score nelle prime 13 giornate è stato di 24, 21 e 25 punti, contro i 30 accumulati fin qui. Il confronto non regge solo con gli anni d’oro del primo Max, quelli dove ha accumulato fino a 37 punti. L’unica eccezione la fa la stagione 2015-16 con 21 punti, annata che si è comunque conclusa con lo Scudetto.

Allegri ha fatto persino meglio del primo Antonio Conte, tanto vociferato verso un ritorno in bianconero proprio in questi giorni. Il tecnico leccese ottenne 29 punti nelle prime 13 partite nella stagione 2011-12, uno in meno rispetto a quanto fatto da Max quest’anno. Allora fu Scudetto, che possa succedere anche il prossimo giugno?

Non è un’ipotesi da escludere e a sostegno di Allegri vanno sempre i numeri. Nell’anno dell’ultimo trionfo in Serie A con Sarri, dopo 13 turni la squadra aveva sì 5 punti in più e 23 gol contro i 20 attuali, ma anche 10 reti subite contro le 8 incassate quest’anno da Szczesny.

Dati che fanno ben sperare i tifosi della Juventus, che si augurano un passo falso dell’Inter già nella prossima partita di campionato in casa del Napoli campione in carica e con un ritrovato vigore grazie a Walter Mazzarri. Allegri è pronto al sorpasso, come un cavallo sulla linea del traguardo.