Probabili formazioni Milan-Borussia Dortmund: riecco Giroud, svolta a centrocampo

Le formazioni di Milan-Borussia Dortmund, match valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League

Il Milan di Stefano Pioli ritrova Olivier Giroud per la partita più importante della stagione. L’attaccante, squalificato contro la Fiorentina, guiderà l’attacco nel match di stasera contro il Borussia Dortmund, valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League.

Ma le novità, rispetto, alla sfida contro i viola non mancano, con il tecnico di Parma pronto a cambiare volto al proprio centrocampo. Si rivede, chiaramente, Ruben Loftus-Cheek, che giocherà in una posizione più avanzata, ma la vera sorpresa è rappresentata da Yacine Adli, al momento in vantaggio nel ballottaggio con Rade Krunic, per affiancare Tijjani Reijnders. Per il resto della formazione non ci sono dubbi, anche perché Pioli non ha molte alternative: così la difesa a quattro, davanti a Mike Maignan, sarà formata da Davide Calabria, Fikayo Tomori, Malick Thiaw e Theo Hernandez. In avanti ai lati di Giroud, ecco ancora una volta Christian Pulisic e Samuel Chukwueze.

Per quanto riguarda il Borussia Dortmund, non ci sarà certo una squadra molto diversa rispetto all’andata. L’unica eccezione potrebbe essere rappresentata da Bynoe-Gittens, favorito a giocare al posto di Male. A centrocampo più Ozcan che l’acciaccato Sabitzer, al fianco di Emre Can. In avanti ecco Fullkrug, dato in ottima forma.

Le formazioni di Milan-Borussia Dortmund

Ecco le formazioni di Milan-Borussia Dortmund:

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Chukwueze, Giroud, Pulisic. All. Pioli

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Ozcan, Emre Can; Reus, Brandt, Bynoe-Gittens; Fullkrug. All. Terzic

Dove vedere Milan-Borussia Dortmund

Milan-Borussia Dortmund, in programma stasera a San Siro, alle ore 21.00, andrà in onda in chiaro su Canale 5. Il match sarà, inoltre, visibile anche sui canali Sky, Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K.

C’è inoltre la possibilità di assistere al match in streaming attraverso Sportmediaset, Infinity, Sky Go e Now

Il calendario del Milan

Dopo la partita contro il Borussia Dortmund, il Milan tornerà in campo ancora una volta di sabato sera. Lo farà sempre a San Siro, dove arriverà il Frosinone di Eusebio Di Francesco.

Sette giorni dopo, a Bergamo, ci sarà Atalanta-Milan, alle 18.00, prima dell’ultimo match di Champions League a Newcastle, il 13 dicembre.