“Pareggio, esonero e qualificazione”: il destino di Pioli è già segnato

I tifosi del Milan si scagliano contro Pioli alla fine del primo tempo: invocato l’esonero anche in caso di qualificazione

Non è iniziata nel migliore dei modi la partita decisiva di Champions per il Milan. I rossoneri al decimo sono andati già sotto contro il Borussia Dortmund con il rigore trasformato da Reus dopo che Giroud aveva fallito un penalty al 7′.

Nel finale di primo tempo ci ha pensato Chukwueze a ristabilire la parità ma questo non è stato sufficiente per placare la rabbia del popolo rossonero che si è scagliato durante tutta la prima frazione di gioco contro Stefano Pioli.

Tantissimi i tweet indirizzati all’allenatore del Milan, colpevole secondo alcuni di non saper leggere le partite e di commettere sempre gli stessi errori, come andare a prendere alti gli avversari lasciando la difesa scoperta. Ecco allora che in molti hanno chiesto il suo esonero immediato.

Milan-Borussia Dortmund, i tifosi invocano il Pioli-out

Pioli da cacciare per i tifosi del Milan che vorrebbero un cambio in panchina anche in caso di qualificazione agli ottavi.

“Pareggio, esonero e qualificazione”: il piano perfetto per un utente che non sembra l’unico a voler vedere questo finale per la prima parte di stagione rossonera.

Ecco alcuni tweet su Pioli e il suo esonero

In 25' ci siamo trovati 2 contro 3 10 volte, Pioli non cambia nulla — Scimmietta Milanista odia Pioli 🔴🐒⚫ (@ScimmiettaMilan) November 28, 2023

Nessuna tipa mi ha mai ridotto come mi sta riducendo Stefano Pioli — davide.castagnetti (@DavideCastagne1) November 28, 2023

Pareggio, esonero di Pioli e passaggio del girone. Ogni altro risultato è assolutamente negativo — Scimmietta Milanista odia Pioli 🔴🐒⚫ (@ScimmiettaMilan) November 28, 2023

#MilanBorussiaDortmund possiamo far sparire Pioli e di conseguenza tutta questa depressione a Novembre? Grazie. — Gerry (@Geremia24979717) November 28, 2023

Se perdiamo, almeno ditemi che Pioli verrà esonerato vi prego vi scongiuro ho bisogno di certezze — Max quello veneto (@NotRacistMax) November 28, 2023

Pioli out — Fondo Elio (@milanista______) November 28, 2023