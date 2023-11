PAGELLE E TABELLINO MILAN-BORUSSIA DORTMUND 1-3: disastro Calabria, Maignan e Giroud bocciati

Pagelle, voti e tabellino di Milan-Borussia Dortmund, match di San Siro valido per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League

Il Milan perde a San Siro sotto i colpi del Borussia Dortmund. I tedeschi si impongono battendo il Diavolo per 3 a 1.

La partita si apre con un rigore sbagliato da Olivier Giroud, che si fa ipnotizzare da Kobel al sesto del primo tempo. Un paio di minuti dopo tocca al Borussia Dortmund presentarsi dal dischetto per un fallo di Davide Calabria, Reus però non sbaglia.

Il Milan ci mette un po’ a riprendersi, ma al 37′ trova il pareggio con una magia di Chukwueze. Nella ripresa il Diavolo perde Thiaw per l’ennesimo infortunio muscolare e subisce i gol con Bynoe-Gittens e Adeyemi. Il Diavolo a cinque dalla fine colpisce il palo con Jovic, ma il match praticamente finisce qui.

Ecco i voti:

MILAN

Maignan 5

FLOP Calabria 3,5 – Serata horror per il capitano del Milan, che sbaglia tutto quello che c’è da sbagliare. Inizia subito male, causando il rigore con cui il Borussia Dortmund si porta in vantaggio. A fine primo tempo spreca un’occasione d’oro di testa, non riuscendo a prendere la porta da due passi. Nella ripresa sbaglia sia nel secondo che nel terzo gol. Prova a suonare la carica con qualche discesa, ma è poca cosa.

Thiaw 6,5 – Dal 52′ Krunic 5

Tomori 5

Hernández 5,5

Loftus-Cheek 4,5

Adli 5,5 – Dal 76′ Jovic 6

Reijnders 5,5

TOP Chukwueze 6,5 – Non è sempre preciso e spesso si intestardisce cercando a tutti i costi la giocata, ma è certamente il migliore del Milan. Trova un eurogol da campione, il primo a San Siro della sua avventura in rossonero: spettacolare serpentina e tiro a giro sul secondo palo a batte Nobel. Ma è una rete davvero amara e inutile. Dal 76′ Traore s.v.

Giroud 4

Pulisic 5

All. Pioli 4 – Difficile stasera prendersela con il tecnico di Parma, che ha gli uomini contati e non ha nessuno in panchina. Ma se la situazione è questa, il responsabile maggiore è comunque lui. Piove così sul bagnato perché la sfortuna non è cieca e ci vede benissimo quando il Milan perde anche Malick Thiaw per infortunio e non ha alcun centrale a disposizione. Il suo Diavolo esce a pezzi da San Siro e la qualificazione ormai è davvero lontana.

BORUSSIA DORTMUND

Kobel 7

Ryerson 6

Hummels 7,5

Schlotterbeck 6 – Dal 54′ Ozcan 6,5

Bensebaini 5,5

Can 6,5

Sabitzer 6,5

Malen 6,5 – Dal 54′ Adeyemi 7,5

Reus 7 – Dal 79′ Brandt s.v.

Bynoe-Gittens 7,5 – Dal 66′ Wolf 6

Füllkrug 6,5

All. Terzic 7,5

TABELLINO

MILAN-BORUSSIA DORTMUND 1-3

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernández; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Chukwueze, Giroud, Pulisic. A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Florenzi; Krunić, Pobega; Jović, Traorè. All.: Pioli.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Can, Sabitzer; Malen, Reus, Bynoe-Gittens; Füllkrug. A disp.: Lotka, Meyer; Blank, Wolf; Brandt, Özcan, Reyna; Adeyemi, Haller, Moukoko. All.: Terzić.

GOL: 9′ Reus (B), 37′ Chukwueze (M), 60′ Gittens (B), 67′ Adeyemi (B)

AMMONITI: 66′ Tomori (M)

ESPULSI:

Arbitro: Istvá Kovács (ROU)