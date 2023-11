Inter, Zhang nel caos: non si è presentato in tribunale

Zhang, presidente dell’Inter, continua ad essere al centro del dibattito mediatico; il numero uno nerazzurro non si è presentato in tribunale

L’Inter, nell’ultimo turno di campionato, ha pareggiato uno a uno contro la Juventus grazie alla rete di Lautaro mantenendo il primo posto della classifica. Mentre squadra ed allenatore sono impegnati sul campo nel tentativo di raggiungere i vari obiettivi preposti tra campionato e coppe, il mondo nerazzurro deve fare i conti con quanto sta succedendo intorno alla figura di Steven Zhang.

Il numero uno nerazzurro non si vede a Milano dall’estate come riportato da Tuttosport; quello che maggiormente preoccupa però riguarda il discorso legale. Zhang infatti era atteso dall’udienza per la per la causa promossa da China Construction Bank con il tribunale che aveva condannato il presidente dell’Inter al pagamento dell’incredibile cifra di 300 milioni di euro.

Zhang, udienza rimandata: il presidente non si è presentato in tribunale

Il presidente dell’Inter, il ventisette novembre, si sarebbe dovuto presentare al tribunale di Hong Kong dove era stata fissata l’udienza con l’intenzione di capire quanti sono i debiti del patron nerazzurro e in che modo onerarli. Nulla da fare con Zhang nel caos e ora la nuova udienza è fissata per il prossimo venticinque gennaio. Data in cui scopriremo se il numero uno nerazzurro si presenterà oppure no.