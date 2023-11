Incubo Milan: Pioli perde Thiaw per infortunio

Altro guaio per i rossoneri che perdono per infortunio l’ex Schalke 04. Il centrale tedesco out per un problema muscolare

E’ costatata cara la rincorsa per recuperare il pallone su Bynoe-Gittens a Malick Thiaw. Il difensore tedesco è stato costretto a fermarsi per un nuovo problema muscolare.

L’ennesimo infortunio in casa Milan che complica i piani di Stefano Pioli, che si ritrova senza centrali, per via delle assenze di Pierre Kalulu, Marco Pellegrino e Simon Kjaer.

Non c’è in panchina nemmeno il giovanissimo Simic, essendo arrivato al Milan meno di due anni fa. Il tecnico di Parma è così costretto a mandare in campo Rade Krunic. Il bosniaco il vero jolly di questo Milan, che Pioli ha utilizzato in questi anni davvero in tutti i ruoli, giocherà da centrale di difesa al fianco di Fikayo Tomori