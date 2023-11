Immobile ‘risponde’ a Sarri: Lazio a un passo dagli ottavi Champions

Escluso dall’undici titolare in favore di Castellanos, il capitano entra e decide con una doppietta la gara contro gli scozzesi. Ora serve una vittoria dell’Atletico

La Lazio è a un passo dagli ottavi di Champions. Tutto merito di Ciro Immobile, escluso dall’undici di partenza a vantaggio di Castellanos. La scelta di Sarri non dà i suoi frutti, al contrario l’ingresso in campo del capitano al posto dello stesso attaccante argentino.

Immobile entra con una volontà chiara: regalare i tre punti alla Lazio. E ci riesce alla grande, nel segmento finale del match. Non uno ma due gol, pregevole il secondo, che fanno esplodere l’Olimpico e che sono una bella ‘risposta’ a Sarri che lo aveva mandato in panchina in una gara così importante per una stagione fin qui non esaltante. La qualificazione aritmetica agli ottavi può arrivare già stasera, qualora l’Atletico Madrid del grande ex Simeone dovesse battere il Feyenoord in Olanda.

LAZIO-CELTIC 2-0

82′ e 85′ Immobile