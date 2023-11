‘Gelo’ con l’allenatore: Juve, svolta per il dopo Allegri

Massimiliano Allegri e la Juventus, futuro tutto da scrivere nonostante i buoni risultati: novità importanti sul possibile erede

Vive di momenti e situazioni paradossali, la seconda vita alla Juventus di Massimiliano Allegri. Mai messo in discussione, al di là delle speculazioni giornalistiche, nei primi due anni, nonostante risultati un po’ così, prima per un contratto ‘blindato’ e poi per essere di fatto l’unico riferimento in un club in ricostruzione totale dopo le vicende dello scorso anno. Adesso, in bilico per il futuro, sebbene la sua squadra stia finalmente iniziando a familiarizzare di nuovo con la vetta della classifica.

Juventus al secondo posto e che dopo il pareggio con l’Inter inizia a credere davvero di poter lottare per il vertice in questa stagione. In campo, si vede una squadra che magari non entusiasma, ma è di nuovo coesa e difficile da scalfire. Eppure, proprio in questi giorni i dubbi sul futuro di Allegri aumentano. Non soltanto per le voci che vorrebbero la società già in possesso di un accordo con Conte per la prossima stagione.

Juventus, un nome depennato dalla lista per l’erede di Allegri

Il club si starebbe già guardando intorno e valutando diverse alternative, non soltanto quella del tecnico dei primi tre scudetti del lunghissimo ciclo vincente. Tra i papabili, però, un nome sarebbe ormai da scartare.

E’ quello di Igor Tudor, per il quale un ennesimo ritorno a Torino, dopo esserci stato da giocatore e da vice di Pirlo, sarebbe da escludere. Le vicende precedenti alla scorsa estate, secondo quanto riportato su Twitter dal giornalista Mirko Nicolino, avrebbero fatto calare il gelo tra il croato e la società. Mentre invece salirebbero le quotazioni di Thiago Motta, che viene seguito sempre con maggiore interesse.