Due rigori in 5 minuti: da Giroud a Reus, il dischetto cambia Milan-Borussia

Partenza sprint per Milan-Borussia Dortmund con due rigori in cinque minuti: Giroud sbaglia, Reus no

Si stappa subito Milan-Borussia Dortmund. La sfida, decisiva per il passaggio agli ottavi di finale di Champions, impiega pochi minuti per entrare nel vivo. Ne bastano 5 a Chukwueze per procurarsi un calcio di rigore: la conclusione dal limite del nigeriano è respinta con il braccio da Schlotterbeck e l’arbitro non può far altro che indicare il dischetto.

Dagli undici metri però Giroud si fa ipnotizzare da Kobel, replicando l’errore dello scorso anno contro il Napoli sempre in Champions. Neanche il tempo di imprecare che i rossoneri subiscono un’altra mazzata: Calabria stende in area Gittens, anche in questo caso fallo netto e calcio di rigore.

Al contrario del 9 rossonero però, Reus è freddo e batte Maignan regalando il vantaggio al Borussia Dortmund. Ora toccherà al Milan reagire e rimettere in piedi la partita per non vedersi assottigliare le possibilità di passaggio del turno