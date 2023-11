Divorzio da Allegri e ritorno di Conte: clamoroso annuncio in diretta

Il futuro della Juventus sembra essere deciso con l’addio da Massimiliano Allegri e il clamoroso ritorno di Antonio Conte

Da una parte il presente con la voglia di lottare con l’Inter per lo scudetto, dall’altra il futuro con la società pronta ad organizzare le prossime stagioni nella speranza che la Juventus possa tornare a dominare, per diversi anni, il massimo campionato italiano. Uno dei grandi dubbi sul futuro dei bianconeri riguarda il tecnico; Allegri ha un contratto in scadenza nel 2025 e, da quando è tornato, non è ancora riuscito a vincere un trofeo. Bisogna sottolineare le difficoltà che ha incontrato a livello extra calcistico tra la doppia penalizzazione e le vicende intorno a Pogba e Fagioli.

In questa stagione, la Juve di Allegri proverà a contendere il titolo ai nerazzurri; il futuro dei bianconeri invece potrebbe chiamarsi Antonio Conte. Una piccola conferma è arrivata direttamente da Zazzaroni. Il giornalista ha sottolineato: “Quanto detto all’Unisalento rappresenta un’autocandidatura” per poi continuare: “Qualcuno vuole riportarlo alla Juventus“.

Una doppia dichiarazione decisamente importante perché apre uno scenario ben preciso per quanto concerne il futuro della Juventus. Quello di Conte sarebbe un ritorno con il tecnico capace di iniziare il ciclo vincente dei bianconeri grazie ad una chiara identità di gioco e alla voglia di fare la partita indipendentemente dall’avversario.

Allegri-Juventus: “Sarà divorzio”

Le dichiarazioni di Zazzaroni, come detto, sono state decisamente importanti con il giornalista che ha detto la sua anche sul futuro di Allegri. “Al 99% sarà divorzio a giugno“. Una percentuale decisamente alta per l’attuale allenatore dei bianconeri. La figura di Conte, tecnico senza panchina, è decisamente ingombrante e il suo legame con la Juventus è piuttosto noto.

In attesa di capire quale sarà il futuro di Antonio Conte (in estate, molto probabilmente, tornerà ad allenare in Serie A), La Juventus deve pensare ad una stagione dove i ragazzi di Allegri stanno dimostrando di poter competere fino alla fine per la vittoria dello scudetto.

Bisogna anche sottolineare come sono diverse le squadre che potrebbero bussare alla porta di Conte nella prossima sessione estiva di mercato e tra queste troviamo anche la Roma con i giallorossi che rischiano, al termine della stagione in corso, di separarsi da José Mourinho.