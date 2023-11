De Laurentiis vuole beffare Giuntoli: super colpo in Serie A

De Laurentiis sfida Giuntoli: possibile duello Napoli-Juventus per il super colpo in Serie A. Tutti i dettagli

Il calciomercato invernale si avvicina e la Juventus di Giuntoli si candida a tornare protagonista, dopo un’estate caratterizzata dallo sfoltimento della rosa e dal taglio dei costi.

Come noto, la priorità della dirigenza bianconera è quella di rinforzare il centrocampo dopo i forfait di Fagioli e Pogba. Nelle ultime settimane, però, è tornato di moda anche il nome di Domenico Berardi, seguito a lungo nel corso dell’ultima finestra di mercato.

“Riaperture con la Juve a gennaio? Mai escluderlo… Magari arriveranno proposte più importanti, non posso dirlo, ma è evidente che il Sassuolo non ha bisogno di vendere”. Carnevali, in vista di gennaio, ha parlato così del futuro del talento neroverde, lasciando le porte aperte alla possibile cessione del giocatore. Tuttavia, la posizione del Sassuolo è piuttosto chiara: la società non ha bisogno di vendere e valuta Berardi oltre 30-35 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, anche il Napoli torna su Berardi: l’indiscrezione

Non solo la Juventus. Come riferito da Ekrem Konur, anche il Napoli di De Laurentiis potrebbe tornare sulle tracce dell’attaccante a gennaio.

Secondo quanto riportato dal giornalista turco su ‘X’, anche il club azzurro starebbe monitorando la situazione e valutando un eventuale assalto al calciatore. Giuntoli e la Juventus sono avvisati.