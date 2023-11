Crisi profonda, lo vendono a gennaio: la Juventus ha un’altra chance

La Juventus continua la sua caccia ad un centrocampista e un vecchio pallino bianconero può tornare di moda: escluso dal suo club

Ora che anche l’ostacolo Inter è stato superato senza dare scossoni alla classifica, la Juventus può davvero iniziare a pensare di poter rivaleggiare fino alla fine con i nerazzurri per lo scudetto.

Per farlo con maggiori possibilità di trionfare, Allegri si attende qualche rinforzo nel mercato di gennaio, anche se pubblicamente continua ad escludere interventi in quello che una volta era conosciuto come mercato di riparazione. Una linea non troppo lontana dalla realtà visto che Giuntoli vuole operare soltanto nel caso in cui riuscisse a trovare un’occasione che possa essere davvero importante per la Juventus.

L’idea, quindi, è di restare vigili provando a sfruttare eventuali opportunità. I nomi fatti sono sempre gli stessi, da Phillips a Hojlberg, ma una nuova occasione potrebbe arrivare da una vecchia conoscenza della Juve.

Calciomercato Juventus, il Lione mette Tolisso sul mercato

Il Lione dell’ex Fabio Grosso, infatti, stando a quanto riportato da ‘Le Progress’, avrebbe preso la decisione di cedere i due calciatori di maggior talento, che sono anche quelli con gli ingaggi più elevati: Lacazette e Tolisso.

In particolare il centrocampista, che negli ultimi anni ha accusato più di un problema fisico, sarebbe destinato ad andare via già a gennaio. Una scelta sicuramente economica (la società naviga in cattive acque e ha bisogno di incassare), ma non soltanto visto che l’ex Bayer Monaco nelle ultime uscite ha trovato meno spazio rispetto al passato e che la compagine francese è in crisi profonda.

Tolisso sul mercato potrebbe rappresentare un’idea sulla quale riflettere per la Juventus che più volte in passato ha pensato al centrocampista transalpino. Certo il nuovo corso bianconero punta su calciatori più giovani e di prospettiva, ma gennaio è un mercato fondato sulle occasioni e quella che porta al 29enne potrebbe ingolosire la società bianconera.