Allegri ferito nell’orgoglio: a fine anno vola da CR7

Massimiliano Allegri non avrebbe gradito la visita di Antonio Conte a Vinovo e a fine anno sarebbe pronto a lasciare: l’Arabia lo attende

Sono giornate molto intense in casa Juventus, con il futuro della guida tecnica che è tornato al centro del ciclone mediatico. Tutto è cominciato dall’incontro a Vinovo tra Francesco Calvo e Antonio Conte: una visita, quella del tecnico salentino, che non è stata apprezzata da Massimiliano Allegri.

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna del Corriere dello Sport, il tecnico livornese sarebbe rimasto deluso dal comportamento della dirigenza bianconera e avrebbe deciso di lasciare il club al termine della stagione. Prima dell’addio, per Allegri, è fondamentale riportare la Juve in acque tranquille con la qualificazione alla prossima Champions League: obiettivo che, al momento, sta centrando in pieno. Il livornese avrebbe anche già pronto il piano B in vista della prossima stagione.

Il Massimiliano ferito, così potrebbe essere il titolo di una novella sull’allenatore della Juventus in questi giorni. Allegri crede nel lavoro che sta facendo con i bianconeri e si aspettava maggiore riconoscenza da parte della dirigenza.

Come detto sopra, invece, l’incontro con Antonio Conte ha tutto il sapore di una danza di corteggiamento prima del grande ritorno del salentino. Dietro alla possibilità di lasciare la Juventus al termine della stagione ci sarebbe anche uno struggimento interno riguardo al proprio futuro per il livornese. Allegri avrebbe da tempo le richieste da parte di due importanti club sauditi: l’Al-Ittihad e l’Al-Nassr.

Nel primo troverebbe Karim Benzema in attacco, mentre nel secondo ci sarebbe il re-incontro con Cristiano Ronaldo. Lui e CR7 hanno condiviso una stagione in bianconero, la prima del fuoriclasse portoghese a Torino, quella dove la Juve è andata più avanti in Champions League: raggiungendo i quarti di finale. Non è da escludere, inoltre, che Allegri si prenda un anno sabbatico per riflettere sulle proprie mosse future. Intanto, lavora per raggiungere gli obiettivi stagionali, ma la delusione per quello che sta succedendo resta.