Rivoluzione totale, scelto De Zerbi: nuovo allenatore Juve

A fine stagione potrebbe concludersi l’avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus

Con il pareggio ottenuto ieri sera in casa contro l’Inter, la Juventus di Massimiliano Allegri si mantiene a -2 dal primo posto e tiene vive le speranze scudetto. Una partita sicuramente più accesa nel corso dei primi 45 minuti nei quali i bianconeri avevano prima trovato il vantaggio con Vlahovic e poi subito la rete del pareggio di Lautaro Martinez.

Dal rendimento finale in campionato passerà ovviamente il futuro di Allegri sulla panchina della Juventus. L’obiettivo prioritario della formazione bianconera rimane il piazzamento in zona Champions League, nonostante l’attuale situazione di classifica la vede in prima fila per lo scudetto insieme all’Inter. Nonostante ciò, sino a questo momento non sono comunque mancate le critiche nei confronti dell’allenatore toscano per la scarsa qualità del gioco della sua squadra.

Anche ieri sera, ad esempio, Allegri è stato accusato dai tifosi bianconeri per non aver replicato nel secondo tempo lo stesso atteggiamento messo in campo dai suoi ragazzi nei primi 45 minuti. Segno del fatto che, a prescindere dall’ottimo momento di forma vissuto dalla sua Juventus in questo campionato, il malcontento nei confronti del tecnico non è del tutto sparito da parte del popolo juventino.

Calciomercato Juve, scelto De Zerbi come successore di Allegri

Per questo motivo nel sondaggio di questa mattina è stato chiesto ai lettori di Calciomercato.it di scegliere l’erede del tecnico sulla panchina della Juve.

I nostri utenti di Twitter hanno votato Roberto De Zerbi con il 37,3% delle preferenze, davanti anche al ritorno di Antonio Conte al 31,4%. Il tecnico attualmente alla guida del Brighton andrebbe a rivoluzionare totalmente il lavoro sin qui svolto da Allegri, con un’idea di calcio opposta a quella dell’allenatore toscano. Per quanto riguarda Allegri, la sua conferma è stata scelta dal 25,5% dei tifosi che hanno partecipato al sondaggio, davanti ad un giovane come Thiago Motta o Raffaele Palladino al 37,3%.