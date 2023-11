Nessuna svolta, panchina a rischio dopo pochi mesi: il sostituto è già pronto

La panchina è già a rischio dopo pochi mesi: la svolta attesa dalla società non è arrivata e il sostituto sarebbe già pronto

Un ritorno da incubo finora quello di Fabio Grosso a Lione. L’allenatore ex Frosinone, dallo scorso 18 settembre è l’allenatore del club transalpino, in cui aveva militato anche da giocatore. Ma certamente avrebbe sognato un ritorno diverso.

Da quando siede sulla panchina del Lione, prendendo il posto di Laurent Blanc, Grosso ha totalizzato un bottino decisamente amaro, oltre ad essere stato protagonista in negativo di un increscioso episodio a Marsiglia, che gli è costato ben 12 punti di sutura. 5 punti, una sola vittoria e quattro sconfitte. Ultima quella subita in casa contro il Lille. E adesso la situazione sembra essere davvero grigia. Il Lione è infatti ultimo in classifica con soli 7 punti e nelle prossime giornate affronterà avversari altamente complicati come Lens, Olympique Marsiglia, Tolosa e Monaco.

Lione, Grosso a rischio: il club pensa a Genesio

Un calendario certamente complicatissimo per il Lione e per il tecnico italiano, chiamato a fare punti e a risalire la classifica.

Per questo ‘L’Equipe’ sottolinea come Grosso sia sostanzialmente in discussione. Dalle prossime gare dipenderà molto del futuro dell’allenatore e l’ipotesi di una partenza anticipata dopo neppure tre mesi dall’arrivo sembra essere piuttosto concreta. Nel frattempo nel corso della sfida contro il Lille sugli spalti c’era Bruno Genesio, che ha da poco salutato il Rennes.

Genesio è stato già tecnico del Lione (per tre stagioni e mezzo) e la proprietà guidata dal magnate John Textor, sottolinea ‘Foot Mercato’, starebbe pensando di riportarlo alla guida della squadra. Molti tifosi avrebbero già espresso parere favorevole al ritorno dell’allenatore, ma molto dipenderà da quelli che saranno i prossimi risultati. Certo, il momento attuale e il calendario non aiutano Grosso, ma a decidere sarà soltanto il campo.