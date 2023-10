Fabio Grosso choc: colpito, continua a sanguinare!

Immagini shock arrivano dalla Francia: il tecnico italiano è stato colpito al volto, dopo gli scontri fuori dallo stadio

Manca davvero pochissimo a Napoli-Milan, il big match della decima giornata di Serie A. La sfida del Maradona, però, non è l’unica gara che avrebbe dovuto tenere stasera gli appassionati di calcio incollati alla tv. In Francia, infatti, si sarebbe dovuto giocare anche Marsiglia-Lione. Un match speciale, per l’Italia, vista la presenza di Gattuso e Grosso in panchina. Un match che però non dovrebbe più giocarsi, almeno questa sera.

Il pre-gara, infatti, è stato davvero terribile. Il bus del Lione è stato, infatti, preso di mira dai sostenitori dell’OM nei pressi del Velodrome: sassi e bottiglie lanciati dai tifosi del Marsiglia che hanno distrutto parte del mezzo e colpito Fabio Grosso.

Marsiglia-Lione, Grosso sanguinante in volto

Come documentano le immagini, che stanno facendo il giro del web, l’ex allenatore del Frosinone è stato ferito vicino all’occhio sinistro.

Il viso si è così presto ricoperto di sangue. Immagini davvero forti di un episodio da dimenticare, l’ennesimo capitato in Francia, destinato chiaramente a far tanto discutere e che potrebbe avere conseguenze importanti per il Marsiglia.