L’Inter lo fa fuori, a gennaio arriva il sostituto: l’annuncio in diretta

Le parole del giornalista Alfio Musmarra, intervenuto ai microfoni di Tv Play, sulla sfida tra Juventus e Inter

Il big match della 13esima giornata, lo scontro al vertice tra Juventus e Inter terminato in pareggio, è fonte di tanti spunti di riflessione tra gli addetti ai lavori, delusi dal poco spettacolo offerto dalle due squadre.

Ospite della diretta di Tv Play, il giornalista Alfio Musmarra ha spiegato il suo punto di vista sulla partita dell’Allianz Stadium: “L’Inter poteva vincere la partita. Per come è andata la partita, c’è rammarico. La Juventus in questo momento fa davvero molta fatica a segnare. Credo che alla fine Inzaghi questa volta non abbia voluto correre rischi”. La sfida scudetto, terminata in parità sul punteggio di 1-1, ha riservato poche emozioni dopo i due gol: “E’ stata una delle partite più brutte degli ultimi anni. Non ci sono state occasioni da gol, non c’è stato nulla. Non è stato un bello spot per il calcio italiano. Alla fine le due squadre hanno preferito non farsi del male.”

Poi l’annuncio: “Via Cuadrado, a gennaio arriva il sostituto”

Musmarra ha poi approfondito un’altra tematica, quella relativa al grande ex della sfida di ieri sera, Juan Cuadrado, preso di mira dai fischi dei suoi vecchi tifosi ogni volta che toccava palla.

“Credo che a gennaio arriverà un esterno destro, perché Juan Cuadrado non sta dando garanzie. Non saprei dire il nome alla cima della lista di Marotta e Ausilio, ma la dirigenza reputa scoperto proprio quel ruolo.” Un rendimento, quello del colombiano, pregiudicato dai molteplici infortuni di questo avvio di stagione, che non lo hanno praticamente mai reso a disposizione di Simone Inzaghi.