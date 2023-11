Juventus-Inter non è finita, ‘spariscono’ le immagini ed esplode il caos: “Irregolare”

Juventus-Inter non finisce al 90′ e continua con le polemiche nel post gara: un episodio fa discutere e non poco

Pari e patta. Juventus e Inter, dopo un primo tempo giocato a buoni ritmi, decidono di non farsi male e portano a casa un pareggio che lascia inalterata la situazione in classifica.

Nerazzurri avanti di due punti sui bianconeri che avevano creduto nel sorpasso subito dopo il gol di Vlahovic. Il vantaggio della formazione di Allegri è durato però appena sei minuti, il tempo per Lautaro Martinez di anticipare la retroguardia juventina e sfruttare al meglio l’assist di Thuram.

Proprio il gol del Toro ha fatto scattare qualche polemiche. Nel mirino è finito un contatto tra Darmian e Chiesa dal quale è nata l’azione nerazzurra. Il difensore riesce a fermare l’attaccante alzando il braccio, un intervento che sponda bianconera è giudicato irregolare, mentre sul versante opposto considerano ovviamente lecito.

Juventus-Inter, bufera per contatto Darmian-Chiesa

Giudizi discordanti anche sui media per il presunto fallo di Darmian su Chiesa. Considera tutto regolare a ‘Daz’ Luca Marelli, secondo cui il contatto “non avviene all’altezza del volto” ed è quindi “è una valutazione di Guida che si trovava in posizione perfetta”.

“In ogni caso – aggiunge l’ex arbitro – l’azione che porta alla rete non può essere considerata irregolare. Se ci fosse stato un colpo al volto, in quella circostanza sarebbe cambiata tutta la valutazione”. Completamente diversa la versione di TuttoSport che subito dopo la partita attacco Guida parlando di intervento “irregolare in maniera evidente”, al di là del fatto che Darmian colpisca Chiesa in faccia oppure no.

Ancora un altro tipo di valutazione fa il giornalista Fabio Ravezzani sul proprio canale Youtube. In questo caso i riflettori vengono puntati soprattutto sulle immagini poco chiare e sul fatto che l’unica ripresa mandata in onda sia quella dall’alta che non fa capire l’entità del contatto: “Le uniche riprese colpevolmente offerte dalla regia sono dall’alto. La sensazione è che ci sia un fallo, ma non si capisce la gravità”. Giudizi discordanti quindi e polemiche garantite: Juventus-Inter non è ancora finita.