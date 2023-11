Infiamma la polemica dopo Juve-Inter: “Cuadrado è sempre il solito”

Juventus e Inter si dividono la posta in palio nel match scudetto dell’Allianz Stadium: tifosi e social scatenati sull’ex della sfida Cuadrado

Juventus e Inter non si fanno male nell’atteso Derby d’Italia dell’Allianz Stadium. Vlahovic ritrova la via della rete e sblocca la contesa, mentre è il solito Lautaro Martinez a riportare sotto gli uomini di Inzaghi che restano così in vetta alla classifica.

Partita soporifera nel secondo tempo, che si scalda con l’ingresso in campo dell’ex Juan Cuadrado. Il colombiano era stato fischiato già alla lettura delle formazioni, con i tifosi bianconeri che lo hanno bersagliato anche durante il cambio con Dumfries e a ogni tocco di palla. Fischi e insulti per l’esterno nerazzurro, che rientrava in campo dopo una lunga assenza e non ha demeritato nell’ultima porzione di gara. Cuadrado ha rimediato anche un’ammonizione, scatenato la reazione dei tifosi di entrambe le squadre sotto a un tweet del giornalista Tancredi Palmeri. Prima da ex Allianz Stadium per il 35enne colombiano, che ha infiammato il tifo anche sui social.

Credo che sia la prima ammonizione in carriera 😄

— black&blue ⚫️💙 (@floydian64) November 26, 2023

Cuadrado e ‘ sempre il solito giocatore insignificante. Nuovi Asamoah crescono.. — Giorgio66 (@CanutoGiorgio) November 26, 2023

Ma veniva ammonito quasi tutte le partite — AstonMart1ns (@AstonMart1ns) November 26, 2023

Va beh dai,non hai fatto caso al resto dell’arbitraggio — Marco Murgia (@Murgia17Marco) November 27, 2023

Neanche l’Inter era abituata a prendere un giallo in questo campionato — andrea@365 (@andrea3658) November 26, 2023