Ancelotti, perché il Real Madrid sta facendo tremare il Brasile | CM.IT

L’ottimo avvio di stagione del Real Madrid sta cambiando il vento intorno ad Ancelotti, atteso disperatamente dal Brasile per il 2024.

La lunga storia d’amore tra Carlo Ancelotti e il Real Madrid ha regalato sorprese, giri immensi, ritorni e trionfi di ogni tipo. E, a quanto pare, non ha intenzione di smettere. Ad oggi, la soluzione più probabile per il futuro di Carletto è lanciarsi in un’avventura straordinaria, quella che lo attende in Brasile.

La CBF sta costruendo ponti d’oro per convincerlo, arrivando a scegliere una formula senza precedenti: scegliere un allenatore ad interim per un anno, in attesa del sì dell’italiano. Il contratto di Fernando Diniz scade a maggio 2024 e i brasiliani sono certi di aver convinto Ancelotti, affascinato dall’idea di essere il primo ct straniero della nazionale più titolata al mondo, della quale conosce benissimo diversi uomini chiave (Vinicus e Rodrygo su tutti).

L’italiano è disposto a dare il suo ok, ma ha sempre chiarito, in pubblico e in privato, che il Real per lui resta una priorità. A Madrid l’ex Milan è felice, sente di poter vincere qualsiasi titolo e vive un alchimia con ambiente e città alla quale non rinuncia a cuor leggero. Se nei mesi scorsi il suo futuro verdeoro pareva sempre più probabile, è perché Florentino Perez sembrava orientato a iniziare dal 2024 un nuovo corso con un profilo più giovane, con Xabi Alonso nettamente favorito nella sua lista.

L’ottimo inizio di stagione dei blancos, però, sta facendo cambiare il vento. Il Real Madrid ha vinto tutte le quattro gare di Champions giocate finora ed è in testa alla Liga, insieme allo straordinario Girona di Michel, con un grande Clasico vinto fuori casa. Che non è mai un dettaglio.

Rinnovo Ancelotti, cosa sta accadendo a Madrid

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, se, come dicono in Spagna, ‘la dinámica del equipo’ continuerà ad essere questa, Florentino potrebbe presentare sul tavolo di Ancelotti un rinnovo che, appena qualche mese fa, sembrava impossibile. Al Real conta vincere e Ancelotti sta dimostrando di aver ripreso saldamente il timone dei blancos con un avvio di annata perfetto e un solo neo, la sconfitta nel derby con l’Atletico.

Con una proposta biennale, la tentazione di abbandonare la pista verdeoro per Ancelotti diventerebbe forte e i brasiliani stanno temendo fortemente questo scenario. Il loro progetto sportivo è stato, di fatto, messo in ghiaccio per un lungo anno con la speranza di iniziare con l’allenatore più vincente d’Europa un ciclo leggendario.

Per ora, non ci sono contatti né trattative a stretto giro, ma a Madrid l’argomento sta diventando sempre più caldo. Visti i proclami degli ultimi mesi e le scelte conseguenti, Ednaldo Rodrigues non ha scelta: deve convincere Ancelotti ad ogni costo. Il suo ‘no’ rappresenterebbe una figuraccia mai vista nella gloriosa storia della CBF.