Dalla Serie A al Real Madrid: Ancelotti lo riporta subito a casa

Il Real Madrid di Ancelotti potrebbe guardare in Serie A per riportare, alle Merengues, un giocatore che sta facendo decisamente bene

Una delle più grandi sorprese del massimo campionato italiano, in questa prima parte di stagione, è il Frosinone; la squadra neopromossa sta dimostrando di poter mettere in difficoltà qualsiasi avversario e questo grazie ad una filosofia di gioco dove i ragazzi di Di Francesco vogliono fare la partita indipendentemente da chi hanno di fronte.

Tra i protagonisti del Frosinone non possiamo non menzionare Reinier; il fantasista classe 2002 ha iniziato la stagione dalla panchina ma, alla prima occasione da titolare, è risultato subito decisivo realizzando il gol del momentaneo uno a zero contro il Verona. Da quel momento, l’attaccante è diventato uno dei punti fermi della rosa di Di Francesco; gol, assist e prestazioni di assoluto livello per trascinare il Frosinone al raggiungimento della salvezza.

Questa stagione rischia di essere determinante per Reinier che sta finalmente trovando quella continuità di rendimento di cui ha sempre avuto bisogno; Come riportato da As sono 432 i minuti giocati fino a questo momento. Dato non di poco conto considerando che, nei tre anni precedenti (Borussia Dortmund e Girona) era sceso in campo per un totale di 1.379 minuti. Il futuro di Reinier passa da questo campionato e non è escluso che possa tornare da Ancelotti con un ruolo decisamente importante.

Reiner torna al Real Madrid a giugno? La situazione

Reinier, acquistato dal Real Madrid nel 2020, è stato mandato in prestito prima al Dortmund, poi al Girona e ora al Frosinone dove finalmente sta trovando la sua dimensione. Ha un contratto, con il club neopromosso, fino al trenta giugno anche se il suo futuro potrebbe già essere deciso.

Il Real Madrid, in corsa sia per la Liga sia per la Champions League, sembra stia già pensando alla prossima stagione; da questo punto di vista bisogna fare attenzione proprio al nome di Reinier. Il fantasista classe 2002 sta giocando, nel Frosinone, da esterno offensivo ma si sposerebbe alla perfezione con il sistema di gioco di Ancelotti, un 4-3-1-2, dove serve il trequartista in grado di fare la differenza tra le linee.

In questa posizione, Ancelotti può contare su Bellingham il cui rendimento (fino a questo momento) è stato a dir poco perfetto. Tredici gol stagionali tra Liga e Champions per un giocatore che sta dimostrando di poter dominare il palcoscenico calcistico dei prossimi anni. Reinier andrebbe a ricoprire proprio il ruolo di vice Bellingham; possibile ritorno a giugno del fantasista brasiliano anche se, al momento, si tratta di una semplice ipotesi.