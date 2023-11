HIGHLIGHTS | Un gol per tempo, Cagliari e Monza si dividono la posta in palio

Le formazioni di Ranieri e Palladino aprono la domenica di Serie A con un pareggio

Prosegue il momento positivo del Cagliari. La formazione sarda esce con un punto dal lunch match contro il Monza e riparte dopo la sconfitta contro la Juventus a Torino nell’ultimo turno.

Una rete per tempo. Il Monza inizia forte e assedia l’area dei padroni di casa battendo tre calci d’angoli nei primi minuti, ma è il Cagliari a passare in vantaggio. Al 10′ Alberto Dossena deposita in rete da pochi passi dopo una parata miracolosa di Di Gregorio. Il Monza reagisce ma non riesce ad essere pericoloso; ci pensa Palladino con i cambi a riprendere la partita, togliendo Colombo e mettendo dentro Mirko Maric che trova il gol del pareggio di testa. Negli ultimi minuti il Cagliari sembra crederci più del Monza ma al 94′ viene salvato dalla traversa sul tiro deviato di Ciurria che aveva scavalcato Scuffet. 1-1 il risultato finale che regala il sorpasso sulla Lazio al Monza, che si piazza in nona posizione con 18 punti, a ridosso della zona europea. I sardi invece salgono a quota 10 punti e proseguono il buon momento di forma, con tre risultati utili nelle ultime quattro partite.

Monza, Palladino pesca il jolly dalla panchina

Nel pareggio della sfida delle 12:30 è impressa la firma di Raffaele Palladino, che nel secondo ha scelto di sostituire Lorenzo Colombo e inserire Mirko Maric, l’uomo che ha trovato il gol dell’1-1.

Il tecnico dei brianzoli, che sta ottenendo una buona continuità di risultati anche in questo campionato, ha dimostrato di saper scegliere bene i suoi uomini dalla panchina. Per Maric, che non aveva trovato tanto spazio in questa stagione, si tratta del primo gol in Serie A, che è valso un punto in questo lunch match.