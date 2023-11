Roma-Udinese, tegola dell’ultima ora: un big ko, va in tribuna

Roma-Udinese comincia con un’assenza illustre dalle formazioni ufficiali rispetto alla vigilia: il match dell’Olimpico perde uno dei suoi big

All’Olimpico si gioca il match tra Roma e Udinese, attesissimo per la lotta Champions League dopo i ko delle avversarie giallorosse in altrettanti scontri diretti. Partita insidiosissima per Mourinho, che ne ha parlato ieri in conferenza stampa.

A pochi minuti dal fischio d’inizio, però, la squadra di Cioffi perde un titolarissimo, probabilmente il suo calciatore più importante, che finirà in tribuna. Parliamo di Roberto Pereyra, centrocampista (e non solo) dei friulani che era originariamente padrone di una maglia dall’inizio nelle scelte del mister, tornato dopo un inizio tremendo dei bianconeri. L’argentino ha avuto però un problema fisico proprio a pochissime ore dalla sfida: non a caso, la formazione titolare dell’Udinese è stata comunicata alla Lega Serie A con un po’ di ritardo. Al suo posto Cioffi ha scelto Florian Thauvin, il francese che deve ancora sbloccarsi definitivamente ed è fermo a 1 gol in campionato. Una vera e propria tegola per i bianconeri, rimarcata dalle parole di Mourinho ieri in conferenza: “Lo hanno tenuto, Pereyra è più di un calciatore per l’Udinese, è soprattutto leader”. Cioffi invece di Thauvin ha detto: “Non gli manca niente per essere titolare”. Oggi dovrà dimostrarlo.