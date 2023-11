Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 26 novembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, domenica 26 novembre 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, domenica 26 novembre 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “PAZZI DI SINNER”. L’Italia oggi è in finale di Coppa Davis dopo una prestazione super di Sinner contro Djokovic. Gli altri titoli di giornata: “Juve-Inter, round scudetto”; “Milan, rilancio e baby record”; “Sarri a Lotito: ‘Pronto a lasciare'”; “Lo sport mostra il rosso alla violenza sulle donne”; “Il Napoli di Mazzarri subito a tutto Gasp, e Osi leva la maschera”.

Il Corriere dello Sport apre sulla vittoria dei campioni d’Italia: “WALTER SVEGLIA IL NAPOLI”. Mazzarri ha portato subito entusiasmo e ha trovato la vittoria contro i bergamaschi. Gli altri titoli di giornata: “Juve-Inter, una notte tricolore”; “Sogniamo con Sinner”; “Mazzarri magico, il Milan riparte: Camarda da record”; “La Lazio crolla a Salerno”.

Tuttosport dedica la prima pagina al Derby d’Italia: “FAVORITO SARAI TU!”; Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi hanno giocato a mettere pressione al rispettivo avversario anche in conferenza stampa. Gli altri titoli di giornata: “FantaSinner”; “Gioia Milan, Camarda record”, “Sarri flop: ‘Pronto a lasciare'”; “Zapata, adesso pensaci tu”

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 26novembre 2023

Dall’Italia all’estero con le prime pagine dei quotidiani sportivi stranieri di oggi, domenica 26 novembre 2023.

In Spagna i quotidiani sportivi restano sul terreno di gioco. AS mette in prima pagina Jude Bellingham e titola: “AL RESCATE”; Gli altri titoli: “Tortura en Vallecas”; “Siempre Griezmann”. Il quotidiano Sport dedica la copertina al pareggio del Barcellona: “BASTA DE EXCUSAS”; i catalani non vanno oltre al pareggio e perdono ancora terreno rispetto alle concorrenti.