Poker di bomber: così la Juventus perde Vlahovic a gennaio

La sfida tra Vlahovic e Icardi potrebbe animare il mercato di gennaio: una big potrebbe far partire l’assalto al centravanti

Potrebbe essere la sera di Dusan Vlahovic. Massimiliano Allegri ha pronta la sorpresa per Juventus-Inter lanciando il centravanti serbo dal primo minuto.

Un modo per provare a scuotere il 9 bianconero alle prese con un digiuno di gol che va avanti da settembre. Anche dai suoi piedi passano le possibilità di lottare con l’Inter per lo scudetto ed allora il tecnico toscano potrebbe provare a restituirgli fiducia con la maglia da titolare.

Per l’ex Fiorentina sono giornate complicate, con le trattative per il rinnovo che dovrebbero proseguire nelle prossime settimane con un incontro fissato per dicembre e la possibilità di una cessione sempre in piedi. Proprio a questo riguardo dalla Spagna emergono nuove voci su un possibile interesse del Real Madrid.

I blancos fanno i conti con il lungo stop di Vinicius, out almeno fino a febbraio, e con un parco attaccanti che non offre grandi alternative ad Ancelotti. Così, nonostante Perez e lo stesso allenatore assicurano che non ci saranno acquisti, si parla sempre più con insistenza di un colpo in avanti alla riapertura del mercato.

Vlahovic, riferisce ‘AS’, è tra i candidati con un grande problema: la valutazione che ne fa la Juventus.

Calciomercato Juventus, non solo Vlahovic per il Real Madrid

Ma non ci sarebbe solo Vlahovic nei piani del Real Madrid per quest’inverno. Il nome rilanciato è anche quello di Mauro Icardi che al Galatasaray sta segnando a raffica e a cui non dispiacerebbe tornare in uno dei top 5 campionati europei.

Vlahovic, Icardi, ma anche Marcos Leonardo, a lungo seguito dalla Roma la scorsa estate e sul quale si è espressa nei giorni scorsi l’agente Rafaela Pimenta intervistata da TvPlay. Infine, nel poker di attaccanti che potrebbero far comodo al Real c’è anche Santiago Gimenez, bomber del Feyenoord, accostato anche a Inter e Milan.