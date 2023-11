Neve e maltempo: il big match rischia di saltare!

Il maltempo si abbatte sull’Italia e la neve caduta nelle scorse ore rischia di far saltare il big match

Gli effetti del maltempo rischiano di farsi sentire anche nel calcio. La partita potrebbe essere rinviata a causa delle abbondanti nevicate delle scorse ore.

L’inverno irrompe sull’Italia e anche il calcio rischia di farne le spese. Sono diverse le partite la cui disputa è a rischio, soprattutto in Serie C. Una di queste è Picerno-Avellino, big match della quindicesima giornata del girone C di Serie C (sono entrambe seconde in classifica).

Per tutta la notte su Potenza ha nevicato e a rischio non c’è solo la sfida tra Picerno e Avellino, ma anche quella tra Sorrento e Monopoli, dato che la formazione campana gioca allo stadio Viviani di Potenza dato che lo stadio Italia di Sorrento è interessato da lavori di restyling. La partita tra Sorrento e Monopoli è in programma alle 18.30, attualmente sul capoluogo della Basilicata splende il sole e quindi la partita potrebbe disputarsi regolarmente, ma nelle prossime ore la situazione potrebbe peggiorare.

Neve sull’Italia: a rischio diverse partite

Quella tra Sorrento e Monopoli è un’altra partita importante del girone C di Serie C: nelle ultime tre partite la compagine campana guidata da Vincenzo Maiuri ha ottenuto 5 punti nelle ultime tre partite e nell’ultima giornata ha fermato sul pari la capolista Juve Stabia dopo aver battuto il Taranto e aver pareggiato col Foggia.

Importante anche la sfida in programma tra Picerno e Avellino: sono entrambe seconde in classifica a quota 26 punti e proveranno a portarsi a -3 dalla capolista Juve Stabia che nell’anticipo di ieri è tornata al successo espugnando il campo del Messina. Le condizioni meteo di queste ore, però, rischiano di compromettere la regolare disputa di due partite importanti del girone C di Serie C, tra i più avvincenti della terza serie.