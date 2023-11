HIGHLIGHTS | Vittorie e spettacolo per Sassuolo e Frosinone: Berardi e Monterisi decisivi al fotofinish

La domenica della tredicesima giornata di Serie A prosegue con le due gare delle ore 15. Spettacolo tra Empoli e Sassuolo. Pari a Frosinone

Gol a pioggia nelle due gare delle 15 in Serie A. Spettacolo soprattutto in quel di Empoli dove i padroni di casa volevano dare seguito alla vittoria di Napoli facendo risultato anche contro il Sassuolo senza però riuscirci. Punti salvezza importanti in palio anche tra due sorprese positive del campionato come Frosinone e Genoa, entrambe neopromosse.

Tre punti pesantissimi nella corsa alla permanenza in Serie A quelli raccolti dal Sassuolo al Castellani in coda ad una gara ricchissima di emozioni e spettacolo. Un pomeriggio inaugurato nei primi 10 minuti dal gol di Caputo su rigore e dal gran colpo di testa del pari dell’ex Pinamonti. I neroverdi completano quindi una prima momentanea rimonta con la rete di Matheus Henrique al 20′ prontamente pareggiata cinque minuti dopo dal piazzato di Fazzini.

Nella ripresa il copione dello spettacolo non cambia ma l’ago della bilancia pende dalla parte del Sassuolo trascinato da uno straordinario Domenico Berardi capace di realizzare una doppietta e di regalare tre punti che mancavano da troppo tempo alla truppa di Dionisi grazie ad un gol nel finale.

Al fotofinish anche il successo del Frosinone che ha fatto bottino pieno in casa contro il Genoa grazie a Soulè nel primo tempo e Monterisi al 94′. La compagine di Di Francesco si conferma una grande sorpresa del campionato.

CLASSIFICA SERIE A: Inter 31 punti; Juventus 29; Milan* 26; Napoli 24*; Atalanta* e Fiorentina* 20; Roma, Frosinone* Monza* e Bologna 18; Lazio* 17; Torino 16; Sassuolo* 15; Lecce e Genoa* 14; Udinese 11; Empoli* e Cagliari* 10; Verona e Salernitana* 8

*una partita in più

