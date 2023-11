Esonero inevitabile, scelto il nome del nuovo allenatore

Un nuovo esonero, un nuovo ribaltone: scelto il nome del nuovo allenatore che avrà il compito di risollevare le sorti della squadra

Un inizio di stagione da incubo e tutto in salita. La società ha scelto il nuovo allenatore dopo l’esonero consumatosi nelle scorse ore.

In seguito all’esonero di Fischer, l’Union Berlino non ha ancora sciolto le riserve in merito al nome del nuovo allenatore. Ieri la squadra di Leonardo Bonucci è scesa in campo pareggiando col risultato di 1-1 con l’Augsburg con la coppia composta da Grote ed Eta, soluzione ad interim in attesa della scelta sul nuovo tecnico. Diversi i nomi finiti nel mirino del club tedesco, tra cui quello di Alfred Schreuder e di Raul Gonzalez Blanco, ex stella del Real Madrid.

Nelle ultime ore, però, la società dell’Union Berlino sembra aver deciso a chi affidare la panchina in vista del prosieguo di stagione- In particolar modo, il nuovo allenatore della compagine della capitale tedesca dovrebbe essere Nenad Bjelica, allenatore croato visto all’opera anche in Italia dove ha guidato lo Spezia in Serie B nella stagione 2014/2015 e fino al 21 novembre 2015.

Union Berlino, Bjelica in pole per la panchina

Dopo l’esperienza in terra ligure, Nenad Bjelica ha seduto sulle panchine di Lech Poznan, Dinamo Zagabria, Osijek e Trabzonspor.

Proprio l’avventura sulla panchina della compagine turca è finita lo scorso 11 ottobre dopo appena sedici partite. Ora il tecnico croato, che da giocatore ha vestito anche le maglie di Real Betis e Albacete in Spagna, potrebbe ripartire dall’Union Berlino di Leonardo Bonucci, penultimo in classifica con 7 punti conquistati nelle prime dodici giornate di campionato e ultimo nel girone C di Champions League insieme a Real Madrid, Napoli e Braga, con un solo punto raccolto nell’ultima sfida sul campo del Napoli.

Dopo il pareggio maturato ieri con l’Augsburg, dunque, l’Union Berlino scioglierà definitivamente le riserve in merito al nuovo allenatore: mancano solo i dettagli per l’accordo con Nenad Bjelica il quale avrà il compito di far tornare a girare come l’anno scorso la squadra fino a poco fa allenata da Fischer.