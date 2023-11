DIRETTA Serie A, Roma-Udinese 0-0: fischio d’inizio! | LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra la Roma di Mourinho e l’Udinese di Cioffi in tempo reale

La Roma ospita l’Udinese nella Capitale in una gara molto delicata valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni reduci da un pareggio prima della sosta per le Nazionali che sarà diretta dall’arbitro Massimi della sezione di Termoli.

Dopo il pareggio senza reti nel deludente derby contro la Lazio, i giallorossi di José Mourinho vogliono tornare al successo per restare agganciare al treno del quarto posto che vale la prossima Champions. Tre punti per ritrovare serenità e prepararsi al meglio alla gara di Europa League di giovedì contro il Servette. Ma i bianconeri, ancora imbattuti dall’arrivo di Gabriele Cioffi in panchina, sogna un altro colpaccio esterno dopo quello di tre settimane fa contro il Milan per mettere in cascina preziosi punti salvezza. La partita sarà visibile in tv, su smartphone e tablet in esclusiva sulla app di Dazn. L’ultimo precedente relativo alla passata stagione finì con una vittoria dei capitolini con il risultato di 3-0 grazie ai gol di Bove, Pellegrini e Abraham. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra Roma e Udinese live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Roma-Udinese

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All. Mourinho

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Ferreira, Bijol, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Success, Thauvin. All. Cioffi

CLASSIFICA SERIE A:

Inter 31 punti; Juventus 29; Milan* 26; Napoli 24*; Atalanta* e Fiorentina* 20; Roma, Frosinone* Monza* e Bologna 18; Lazio* 17; Torino 16; Sassuolo* 15; Lecce e Genoa* 14; Udinese 11; Empoli* e Cagliari* 10; Verona e Salernitana* 8

*una partita in più