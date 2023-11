“Da polli”: Allegri trova il difetto della sua Juventus. Poi la ‘chiusura’ sul mercato

Le parole di Max Allegri ai microfoni di DAZN nel post partita di Juventus-Inter. Ecco quanto dichiarato dal tecnico livornese

Gara in equilibrio che ha vissuto sussulti importanti solo nella prima frazione di gioco. Alla fine Juventus ed Inter si accontentano di un punti prezioso per entrambe le squadre sotto tanti punti di vista, che rispecchia fedelmente l’esito di un incontro che ha viaggiato per tanto tempo sui binari di un equilibrio spezzato soltanto dal gol di Vlahovic, a cui ha risposto subito Lautaro Martinez.

Tanti gli argomenti affrontati da Max Allegri nel post partita. Inevitabile una chiosa sul gol preso: “Gol dell’Inter un rimpianto? Abbiamo preso un gol un pochino da polli, ma già dopo il nostro vantaggio avevano sbagliato 2-3 situazioni, potevamo far meglio. L’Inter quando ha campo aperto, l’ha dimostrato anche in tanti gol che ha fatto, ha più facilità nel fare giocate. Lautaro è stato bravo a fare questo gol, forse bisognava far fallo prima. La squadra ha fatto veramente una bella prestazione. Non era semplice, perché erano tre anni che la squadra non giocava per un primo posto in classifica, quindi non è stato facile per tutti. Me compreso: una partita per la testa della classifica non l’avevo più giocata.

Sui margini di crescita e la nuova consapevolezza assunta dalla squadra, il focus di Allegri è chiaro: “Possiamo migliorare in tante cose: questa gara ci dà consapevolezza. I ragazzi sono stati bravi, possiamo migliorare in tante cose. Venerdì abbiamo il Monza, contro cui in campionato non abbiamo segnato lo scorso anno. A che punto siamo? L’obiettivo è quello di entrare nei primi quattro posti. Intanto abbiamo mantenuto i 9 punti di vantaggio sulla quinta. Oggi la partita è stata fatta in modo giusto contro una squadra che aspettava che sbagliassi per imbucarti. La squadra si è dimostrata matura: abbiamo aggredito, siamo stati compatti. Purtroppo abbiamo preso questo goal che sicuramente potevamo evitare”.

Juventus-Inter, le parole di Allegri nel post partita: “Il mercato di gennaio non esiste”

Equilibrio. Questo il senso delle parole del tecnico livornese ribadito sempre ai microfoni di DAZN:

“In questo momento stiamo trovando equilibrio, dove difendevamo 3 contro tre a campo aperto. Bisogna avere pazienza, bisogna migliorare quando abbiamo la palla e continuare a migliorare la fase difensiva che è un grande vantaggio. Sull’azione del gol, loro sono bravi a giocarla così: per Thuram non era facile, ma credo che Gatti dovesse essere più cattivo nell’attacco alla palla. Lautaro ha fatto un grande movimento, queste palle qui che giocano dietro sono micidiali. Direi che Gatti ha fatto una buona partita e non era per niente facile”.

Poi un commento non solo sulla prestazione di Vlahovic, ma anche sulla finestra di mercato invernale che tra poche settimane aprirà ufficialmente i battenti: “Credo che Vlahovic stasera abbia fatto la miglior partita da quando è arrivato la Juve. Sovrastando de Vrij, giocando da solo con Chiesa che andava a prendersi palla sull’esterno. Dusan ha 23 anni e può solo crescere”.

Con uno o due rinforzi, la Juve è da Scudetto? – “Il mercato di gennaio non esiste, sono molto contento della squadra. Le squadre si fanno a giugno. L’obiettivo nostro è fare un passo alla volta, intanto rimanere a due punti dall’Inter. Più che vincere, era importante non perdere perché ti dava una consapevolezza diversa e ci avrebbe fatto male nel percorso che abbiamo intrapreso.