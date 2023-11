Cagliari, Ranieri: “Se non riesci a vincere è importante non perdere”

Le parole dell’allenatore del Cagliari Claudio Ranieri al termine della sfida contro il Monza

Il Cagliari pareggia per 1-1 contro il Monza e prosegue il buon periodo di forma, ottenendo un altro risultato utile, il terzo nelle ultime quattro partite, dopo la sconfitta dell’ultimo turno contro la Juventus.

Il tecnico dei sardi ha commentato così nel post partita ai microfoni di ‘Dazn’:”Li abbiamo sorpresi con ritmo ed intensità, nel primo tempo siamo stati pericolosi su ogni calcio piazzato. Non è facile giocare contro il Monza, il pareggio finale è un risultato giusto. Quando non si riesce a vincere è importante non perdere.” La formazione rossoblù, dopo un avvio di campionato horror anche a causa di un calendario piuttosto complicato, sta trovando continuità di risultati in casa, dove era reduce dalle due vittorie contro Frosinone e Genoa: “Siamo finalmente entrati nel nostro campionato, conosciamo le difficoltà e sappiamo che ogni domenica dovremo lottare su tutti i campi. Ci dobbiamo salvare a tutti i costi, la squadra è compatta e sta giocando bene.” L’esperto allenatore ha svelato poi un curioso retroscena che riguarda proprio la sua avversaria di oggi, che lo avrebbe contattato come possibile candidato per la panchina prima di virare su Raffaele Palladino: “C’era stato un pourparler con il Monza ma alla fine hanno scelto Palladino e hanno fatto bene.”