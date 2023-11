Big di Serie A tutte ko: la destinazione è un’altra

Il destino dell’attaccante che ha stupito nell’avvio di questo campionato potrebbe essere lontano dall’Italia

Tutti pazzi per lui. Dopo un esordio in Serie A in cui ha trovato minuti, continuità e giocate spettacolari, il futuro dell’esterno offensivo del Genoa sembra essere molto promettente.

Tanti club hanno messo gli occhi su Albert Gudmundsson. L’attaccante islandese, che ha stupito tutti in questa prima parte di campionato, ha attirato le attenzioni di più di un top club. In Italia lo hanno iniziato a seguire con attenzione da un po’ Napoli e Atalanta oltre anche all’Inter.

A queste poi si è aggiunta anche la Roma di Josè Mourinho, che ha subito sulla propria pelle il talento cristallino del Genoa nel 4-1 subito nella sfida di Marassi a settembre. I 7 gol in 14 partite tra campionato e coppa Italia sono un biglietto da visita importante per il 26enne islandese, tra i migliori per rendimento in questo avvio di stagione.

Nonostante il rinnovo fino al 2027 annunciato qualche giorno fa, a giugno potrebbe scatenarsi una vera e propria asta per il gioiello del Grifone, che intanto è ai box per infortunio. Come riportato da ‘Fichajes.com’, anche dalla Premier League più di un club osserva gli sviluppi con attenzione, pronto a mettere le mani su uno dei pupilli dei tifosi del Genoa.