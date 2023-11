Assalto e il Napoli trema: pronti 100 milioni dalla Premier

La squadra campana dovrà resistere alle ricche offerte che arriveranno dalla Premier League

Nella strepitosa cavalcata scudetto della scorsa stagione è stato uno degli elementi fondamentali: i suoi gol e le sue giocate hanno attirato le attenzioni di più di un top club europeo

Il Chelsea punta Kvicha Kvarasthelia. Il fuoriclasse del Napoli, decisivo anche ieri nella sfida di Bergamo con la rete che ha stappato il match, è finito nel mirino dei londinesi, pronti a fare follie in estate per lui. Il georgiano, pezzo pregiato dell’undici titolare del neo allenatore Walter Mazzarri, è uno dei leader tecnici ed emotivi della formazione azzurra. Nonostante gli interessamenti estivi il classe 2001 è rimasto a Castelvolturno, sposando la causa di Aurelio De Laurentiis anche per questa stagione. Nel 2024 però potrebbe essere più difficile per il patron del Napoli trattenere uno dei suoi gioielli, cercato da big di Premier League e Liga. Oltre al Chelsea, che ha mostrato in passato di non aver problemi a spendere, anche Manchester City e Real Madrid potrebbero partecipare all’asta che si scatenerà per l’esterno offensivo georgiano. La cifra che potrebbe convincere la dirigenza del Napoli ad ascoltare l’offertà dovrà essere superiore ai 100 milioni, con il Chelsea di Todd Boehly in prima fila per accordarsi con la formazione campione d’Italia in carica.