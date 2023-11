Addio Serie A e Inter beffata: il Chelsea si porta via il bomber

Il club inglese guarda in Italia per migliorare il proprio reparto offensivo, ma attenzione ad un’altra pista che potrebbe comunque disturbare una squadra di Serie A

Continua la stagione deludente del Chelsea, che dopo tredici partite giocate in Premier League, è solamente al decimo posto, con la zona Champions League lontana già ben 12 punti.

La proprietà americana non può certo essere soddisfatta dei risultati ottenuti e nel weekend è arrivato l’ennesimo umiliante ko, 4 a 1 contro il Newcastle. A gennaio si vuole correre ai ripari, rafforzando ancora di più la squadra. La priorità – come scrivono in Inghilterra – è quella di acquistare un nuovo centravanti, che possa fare la differenza a suon di gol.

Il Chelsea così è pronto a guardare ancora una volta in Italia per provare a piazzare il colpo, ma non sarà per nulla facile. Come scrive il ‘Sunday Mirror’ sul taccuino dei londinesi ci sono i nomi di Victor Osimhen e Lautaro Martinez. Due acquisti, che ad oggi sono praticamente impossibili. Il Napoli non ha alcuna intenzione di cedere il proprio bomber durante la prossima sessione di mercato e l’Inter è pronta a blindare l’argentino con un nuovo contratto. Il Chelsea avrebbe, poi, pensato di mettere le mani su Ivan Toney, ma anche il Brentford vuole rinviare ogni tipo di discussione al termine della stagione. Come, d’altronde, il Brighton per Evan Ferguson.

Calciomercato Inter e Milan, il Chelsea pensa a Gimenez

Così a gennaio potrebbe aprirsi una nuova pista, che porterebbe il club inglese sulle tracce di Santiago Gimenez.

L’attaccante messicano, autore di 15 gol in 15 partite con la maglia del Feynoord, potrebbe lasciare l’Olanda per una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Se il tentativo del Chelsea dovesse andare a buon fine a rimaner beffati sarebbero il Milan e l’Inter, che da tempo seguono il calciatore. Il nome di Gimenez è sul taccuino di Moncada e di Beppe Marotta, oltre che di Arsenal, Borussia Dortmund e Lazio. Il Chelsea, poi, pensa anche a Boniface e Sesko, entrambi accostati ai rossoneri nell’ultimo periodo.