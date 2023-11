“A senso unico”, Guida nel mirino: intervallo incandescente per Juve-Inter

Grande tensione per Juventus-Inter con i tifosi bianconeri che si scagliano contro l’arbitro Guida: polemiche all’intervallo

Non poteva non esserci polemica in Juventus-Inter. I bianconeri sono passati in vantaggio grazie alla rete di Dusan Vlahovic, perfettamente servito da Chiesa dopo una bella azione personale. Dopo qualche minuto però ecco il gol di Lautaro Martinez su assist di Thuram per l’1-1 con il quale si va al riposo.

Una partita caratterizzata da ritmo alto e tanta aggressività con l’arbitro Guida che è dovuto intervenire più volte per spezzettare il match e cercare di evitare che l’agonismo trascenda. Proprio la direzione di gara finisce sotto i riflettori e sui social i tifosi della Juventus si scatenano, puntando l’indice proprio contro Guida.

Nessun errore grave da segnalare per l’arbitro, ma una direzione di gara che – per i sostenitori bianconeri – è soltanto a senso unico. Si leggono così i gialli a Cambiaso (fallo di mano sulla trequarti) e qualche fischio non dato a Chiesa. Uno in particolare per un fallo non fischiato a Barella.

Juventus-Inter, Guida nel mirino: “A senso unico”

Guida nel mirino del popolo social che parteggia per la Juventus nel primo tempo del derby d’Italia. “Definirlo parziale è un complimento” scrive un utente dopo soli pochi minuti di gioco, mentre un altro prova a buttarla sull’ironia: “Uno che Guida a senso unico”.

Di tweet del genere ce ne sono davvero tanti e tutti accusano l’arbitro di essere di parte: il classico “arbitro venduto” non manca di comparire su ‘X’, mentre c’è chi tira in ballo anche la Figc affermando sostenendo convintamente che “è nerazzurra”. Davvero tanti i tweet di questo tenore che animano il primo tempo di Juventus-Inter.

Ecco alcuni tweet sull’arbitro Guida nel primo tempo di Juventus-Inter:

