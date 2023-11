Scandalo e denuncia: bufera sul Real Madrid

Bufera in Spagna che si abbatte anche sulla Fondazione Real Madrid. Clamoroso quello che è successo con i biglietti

Anche il Real Madrid finisce nella bufera mediatica che sta coinvolgendo la Spagna, seppur non per motivi legati al mondo del calcio e dello sport in generale.

In terra iberica sta montando un autentico caso che sta facendo discutere appassionati e non solo. La FACUA-Consumatori in Azione ha infatti denunciato la società ‘Ticketmaster’ al Ministero dei Diritti Sociali, del Consumo e dell’Agenda 2030 per aver forzato alcune donazioni a due fondazioni.

Il tutto a margine dell’acquisto dei tagliandi per i concerti che Luis Miguel terrà a luglio 2024 proprio al Santiago Bernabeu, stadio di casa del Real Madrid. Una delle fondazioni coinvolte è proprio quella che porta il nome del nobile club della capitale.

Fondazione Real Madrid nei guai: scandalo ticket e donazioni

Secondo quanto evidenziato da ‘Sport.es’ la donazione che hanno dovuto fare coloro che hanno acquistato i biglietti, già esauriti, è di 2,20 euro per la Fondazione Real Madrid oltre a 1,10 euro destinata alla Fondazione Maestro Cares.

Una pratica ‘del tutto abusiva’ come sottolineata dalla FACUA in quanto costringe il consumatore a pagare una cifra aggiuntiva e “contraddicono completamente il significato stesso di una donazione, che è un pagamento effettuato in modo volontario e disinteressato”.

FACUA evidenzia anche come sia curioso che una delle Fondazioni a cui erano indirizzate le “donazioni obbligatorie” sia proprio quella del Real Madrid, club che detiene proprio lo stadio dove si terranno i concerti.

In una conversazione a ‘Sport’ è quindi intervenuto Ruben Sanchez, segretario generale e portavoce di FACUA che sottolinea: “È la prima volta che incontriamo una situazione come questa. Abbiamo indagato e verificato presentare la denuncia”. Una vicenda quindi molto particolare ed innescata proprio dalla di un utente che ha allertato l’associazione visto quanto accaduto. In Spagna parlano di autentico ‘scandalo’ per una bufera che coinvolge anche la Fondazione Real Madrid.