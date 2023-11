PAGELLE E TABELLINO SALERNITANA-LAZIO 2-1: Candreva pregiato, Kamada samurai dormiente

Pagelle e tabellino di Salernitana-Lazio, match valido per la 13esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/24

SALERNITANA

Costil 6

Daniliuc 5,5. Dal 61′ Fazio 6

FLOP Gyomber 5: salva un paio di conclusioni pericolosissime della Lazio, in scivolata. Ma è anche vero che rischia in maniera tremenda di ‘impiccare’ la partita della Salernitana. Prima il fallo da rigore in ritardo su Immobile, poi il fallo senza senso pochi secondi dopo che avrebbe meritato il secondo giallo. Invece è stato graziato e Inzaghi è stato bravissimo a toglierlo nell’intervallo. Dal 46′ Lovato

Pirola 6. Dall’87’ Bronn sv

Mazzocchi 6

Coulibaly 6,5

Bohinen 6,5. Dal 61′ Legowski 6

Bradaric 6,5

TOP Candreva 7,5: ma che giocatore è? Da una vita è sulla cresta dell’onda, è leader tecnico e carismatico di ogni squadra in cui milita. E poi quanto corre. Mai a vuoto, mai senza senso, sempre in maniera lucida e utile sia con il pallone che senza. A destra, a sinistra, sulla trequarti, in area, da fuori. Protagonista sul pareggio, stella sul raddoppio che decide la partita. Tre punti pesantissimi. È il classico buon vino che più invecchia più diventa buono e di qualità.

Kastanos 6,5. Dal 72′ Maggiore 6

Ikwuemesi 6,5

All: F. Inzaghi 7

LAZIO

Provedel 5

Lazzari 5 Dal 62′ Hysaj 5,5

Gila 5,5

Patric 5

Marusic 5,5

TOP Guendouzi 6: difficile trovare un ‘top’ nella Lazio. Almeno lui è sempre dentro la partita, ci prova, è determinato, difende e si butta in area, dimostra di volerlo questo match a differenza di tutti gli altri compagni (salviamo anche Zaccagni). Si arrabbia con i suoi se qualcuno non fa la corsa che deve, se non mette la giusta intensità su un contrasto.

Cataldi 5,5. Dall’81’ Vecino sv

FLOP Kamada 4: se Sarri va da tempo ripetendo che è un giocatore a lui graditissimo, che gli dispiace non farlo giocare, magari oggi ha cambiato idea. Era la sua partita, doveva esserlo. Senza Luis Alberto poteva dimostrare di essere importante, invece è il peggiore in campo per distacco. Roba da ‘ma chi ce l’ha fatto fare?’, gridato dalla dirigenza biancazzurra. Incespica sul pallone, a volte lo cicca o lo manca. Poi è continuamente in ritardo in ripiegamento, il primo gol nasce da la sua ennesima uscita sbagliata.

Felipe Anderson 5. Dal 69′ Isaksen 5,5

Immobile 5,5. Dal 69′ Castellanos 5,5

Zaccagni 6. Dal 62′ Pedro 5



All: Sarri 5

Arbitro: Prontera 5

Il tabellino di Salernitana-Lazio

Marcatori: rig. 43′ Immobile (L), 55′ Kastanos (S), 67′ Candreva (S)

Ammoniti: 32′ Lazzari (L), 42′ Gyomber (S), Daniliuc (S), Inzaghi (S), Cataldi (L), Maggiore (S), Fazio (S), Vecino (L), Coulibaly (S)

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Candreva, Kastanos; Ikwuemesi.

A disp: Fiorillo, Salvati; Bronn, Fazio, Lovato, Sambia, Legowski, Maggiore, Martegani; Botheim, Cabral, Simy.

All: F. Inzaghi.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Kamada; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

A disp: Mandas, Sepe; Hysaj, Lazzari, Pellegrini, Ruggeri; Basic, Rovella, Vecino; Isaksen, Pedro.

All: Sarri.

Arbitro: Alessandro Prontera; Assistenti: Giovanni Baccini e Dario Cecconi; IV Uomo: Ivano Pezzuto; VAR: Luca Pairetto; AVAR: Luigi Nasca