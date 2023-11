PAGELLE E TABELLINO di Milan-Fiorentina 1-0: Maignan-Hernandez top, Tomori distratto

Pagelle, voti e tabellino di Milan-Fiorentina, match di San Siro valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A

Il Milan porta a casa la vittoria contro la Fiorentina e rialza la testa grazie a Theo Hernandez e Mike Maignan. Il difensore segna, il portiere para.

Il primo tiro in porta arriva al 22esimo con Pulisic che da posizione centrale calcia trovando un attento Terracciano. A fine primo tempo il portiere viola è super sul colpo di testa di Pobega.Il Milan riesce comunque a sbloccarla su rigore con Theo Hernandez.

La ripresa si apre con un colpo di testa centrale di Chukwueze e un super intervento di Maignan in uscita bassa su Beltran, dopo una disattenzione di Tomori. Al 60′ ancora Gonzalez, pericoloso, con un legno colpito dopo una deviazione decisiva. A 15 dalla fine Jovic spreca solo davanti al portiere dopo il grande assist di Theo Hernandez. Nel finale arriva ancora una strepitosa parata del portiere francese, con la faccia a zero, metri su Mandragora.

Ecco i voti:

MILAN

TOP Maignan 8,5 – Di puro istinto salva il risultato su Mandragora in pieno recupero, permettendo a Pioli e ai tifosi del Milan di vivere finalmente un weekend sereno. La parata, da zero metri sul centrocampista, arriva con la faccia, ma va premiato il senso della posizione e la reattività del francese, che già ad inizio del primo tempo si era messo in evidenza con un intervento da terra su Beltran.

Calabria 6,5 – Dal 92′ Florenzi s.v.

Thiaw 6,5

FLOP Tomori 5 – La pausa per le nazionali non ha fatto bene all’inglese, alla sua prima partita insufficiente della stagione. Un paio di svarioni pesanti: in uno ci metto una pezza Maignan, in un altro Thiaw. Per il centrale anche qualche appoggio di troppo sbagliato.

Theo Hernández 7,5 – La sua partita è iniziata con una dormita, che lasciava immaginare una serata più che complicata per il francese, ma al termine del primo tempo tutto è cambiato. E’ cambiato il passo del terzino di Pioli, che con un’incursione delle sue è entrato in area, procurandosi il rigore, poi trasformato con estrema freddezza. Nella ripresa, poi, si mette in mostra con un fantastico assist con cui manda in porta Jovic.

Musah 6 – Dall’82’ Krunic s.v.

Reijnders 7

Pobega 6

Chukwueze 5,5

Jovic 6 Dall’82’ Camarda s.v.

Pulisic 6 – Dal 66′ Loftus-Cheek 6

All. Pioli 6,5

FIORENTINA

Terracciano 7

Parisi 5

Martínez Quarta 5,5

Milenkovic 5,5

Biraghi 6

Arthur 5 – Dal 45′ Lopez 6,5

Duncan 6 – Dall’80 Mandragora 6,5

González 6,5

Bonaventura 6

Sottil 6 Dall’80’ Ikone s.v-

Beltrán 5,5 – Dal 70′ Nzola 6

All. Italiano 6

TABELLINO

MILAN-FIORENTINA 1-0

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernández; Musah, Reijnders, Pobega; Chukwueze, Jović, Pulisic. A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Florenzi, Simić; Adli, Krunić, Loftus-Cheek, Romero; Camarda, Traorè. All.: Pioli.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Martínez Quarta, Milenković, Biraghi; Arthur, Duncan; González, Bonaventura, Sottil; Beltrán. A disp.: Christensen, Martinelli; Comuzzo, Mina, Pierozzi; Amatucci, Barák, Infantino, Lopez, Mandragora; Brekalo, Ikonè, Kouamé, Nzola. All.: Italiano.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

GOL:

AMMONIZIONI: 12′ Arthur (F), 46′ Parisi (F), 56′ Tomori (M)

ESPULSI: