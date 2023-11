“Mi aspetto l’allegrata”: Juventus-Inter, pronta la formazione a sorpresa

Occhi puntati su Juventus-Inter con la possibile sorpresa di formazione per i bianconeri: possibile ‘allegrata’

Formazione a sorpresa: è quella che si aspetta Antonio Paolino da parte di Allegri in vista di Juventus-Inter.

L’allegrata possibile per domenica sera quando si sfideranno la prima e la seconda della classe: “Mi aspetto un’allegrata per la formazione – dice a Gol di Tacco su TvPlay – . Sono partite difficili da preparare anche quando hai la squadra al completo. Mi auguro che la gara ci stupisca, credo che uscirà dalle regole preconfezionate dai giornali che quando parlano di Juve tirano in ballo il gioco. La Juve non può fare molto. Il punto di forza è la difesa, anche se non si può solo aspettare l’Inter“.

Entrando nel dettagli, Paolino afferma: “Il punto cardine è chi far giocare insieme a Chiesa. Se scegli all’ultimo, non sarà una decisione azzeccata. Se ha deciso oggi, allora sarà una scelta pensata: io punterei con Vlahovic”.

Paolino quindi dice la sua formazione: “Szczesny, Gatti, Bremer, Rugani, Rabiot, Miretti e McKennie, Cambiaso, Kostic, Chiesa e l’allegrata potrebbe portare a dare fiducia a uno che scarsa non è come Vlahovic”.

Juventus-Inter, il pronostico di Paolino: “1-0 per i bianconeri”

Nel corso del suo intervento, Paolino afferma anche che non fare le coppe può essere un vantaggio per chi ha una grande rosa, ma nei confronti dell’Inter non è così.

Poi aggiunge “La differenza per gli attaccanti è che o ti inventi la giocata singola, oppure le occasioni non sono le stesse di quelli dell’Inter. La Juve non h un centrocampo da grande squadra, Allegri ha ottimizzato ciò che ha. La Juve deve provare a fare questo gol e poi difendersi visto che lo sa fare bene. Pronostico? 1-0 per la Juve”.