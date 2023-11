Lukaku tra la Roma e l’Arabia, nuovo indizio: le cifre fugano ogni dubbio

Il futuro di Romelu Lukaku continua ad essere un rebus ancora tutto da sciogliere. I bookmakers sono letteralmente scatenati sul tema

Protagonista di una prima parte di stagione assolutamente entusiasmante, Romelu Lukaku continua a calamitare una parte importante delle attenzioni mediatiche in casa Roma.

E non potrebbe essere altrimenti, visto che oltre a prendersi la squadra sulle spalle, ‘Big Rom’ al centro di insistenti voci di mercato. Non è da trascurare il fatto che i giallorossi abbiano finalizzato l‘operazione con il Chelsea sulla base di un prestito secco, senza obbligo né diritto di riscatto.

Ragion per cui a partire dal prossimo giugno l’area mercato della Roma sarà per forza di cose costretta a rinegoziare una nuova trattativa con i Blues. Dal canto loro, stando alle ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra i londinesi avrebbero fissato la valutazione del bomber di loro proprietà ad una cifra non inferiore a 38 milioni di sterline. Cifra importante che però potrebbe essere ulteriormente limata. Accostato anche a diversi club sauditi, Lukaku vuole infatti continuare a giocarsi le sue chances in contesti di un certo tipo. Ormai scaricato dal Chelsea, l’ex attaccante dell’Inter ha messo la Serie A in cima alla lista delle sue priorità. E non è un caso che le chances di una permanenza del belga alla Roma siano piuttosto concrete.

Futuro Lukaku, bookmakers scatenati: ecco tutte le quote

A testimoniarlo sono anche le quote dei bookmakers di cui fornisce ragguagli importanti sportlens.com. Secondo quanto evidenziato, infatti, la candidata più autorevole a mettere le mani su Lukaku è la Roma. Un’eventuale permanenza nella Capitale di ‘Big Rom’ si gioca a 1.60 volte la posta.

Più indietro l’opzione Arabia, che invece è bancata a quota 4. Sul podio figura anche un possibile approdo in MLS (10). Molto vicino a vestire la maglia della Juventus in estate, Lukaku sembra essere sparito dai radar bianconeri. O almeno un eventuale ritorno di fiamma per Big Rom è strettamente collegato al futuro di Vlahovic, per il quale non si registrano significative novità. Anche le agenzie di scommesse registrano una certa freddezza sull’accostamento Lukaku-Juve, quotato a 13.

Difficile, se non proprio impossibile, dipanare con certezza il futuro dell’attaccante 90 della Roma, il cui impatto con la nuova realtà è stato comunque devastate. Il belga vuole ergersi a protagonista indiscusso della compagine giallorossa anche nel prosieguo della stagione. I suoi gol hanno fin qui trascinato i capitolini. Sul tema futuro, in sostanza, ci sarà tempo e modo di discutere.