Lazio, titolare va ko: Sarri costretto al cambio

Sarri, nel corso del secondo tempo, è stato costretto ad un cambio forzato; un titolare della sua Lazio ha dovuto alzare bandiera bianca

La prima partita della tredicesima giornata di Serie A metteva di fronte Salernitana e Lazio; un match fondamentale per entrambe le squadre con i biancocelesti che cercavano una vittoria dopo il pareggio nel derby.

I ragazzi di Sarri avevano sbloccato nel finale del primo tempo con Immobile dal dischetto; i padroni di casa sono stati però bravi a rientrare in partita trovando il gol del pareggio. Match decisamente intenso con entrambe le squadre alla ricerca della vittoria; in una ripartenza Zaccagni ha provato a sfruttare il cross di un compagno ma il pallone era troppo alto e questo ha provocato l’infortunio dell’esterno della nazionale. Fin da subito si è capito di come il problema non fosse di poco conto.

Lazio, infortunio Zaccagni: la situazione

Zaccagni ha dovuto lasciare il campo e è stato sostituito da Pedro; per l’esterno biancoceleste si tratta di un problema all’adduttore della gamba sinistra. E’ chiaro che la speranza, per tutto l’ambiente della Lazio, è che non sia nulla di grave visto l’importanza del giocatore nel sistema di gioco di Sarri e gli impegni che attendono la Lazio impegnata in un vero e proprio tour de force.

Alla notizia dell’infortunio ne è arrivata un’altra ancora più negativa; Candreva, con una grande conclusione della distanza, ha punito Provedel portando in avanti la Salernitana e completando la rimonta dei padroni di casa