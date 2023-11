HIGHLIGHTS | Derby capitolino a reti bianche, Lazio e Roma non si fanno male

Lazio e Roma tornano all’Olimpico per il primo derby stagionale, dopo una partita combattuta e sentita nessuna delle due realtà esce vincitrice. Un punto a testa per Sarri e Mourinho

Non è mai una gara come un’altra. Torna in scena sul terreno di gioco dello Stadio Olimpico della Capitale uno dei derby più sentiti d’Europa, quello tra Lazio e Roma. Entrambe le formazioni puntano ad imporsi, coi giallorossi intenzionati a riscattare le due precedenti sconfitte della passata stagione ad opera della formazione di Maurizio Sarri.

La gara si apre da subito sulla scia di una grande vena agonistica, come prevedibile. Gli uomini di José Mourinho si rendono pericolosi in un paio di occasioni, con Romelu Lukaku e Rick Karsdorp particolarmente ispirato nel corso del primo tempo con molte incursioni sulla corsia destra di competenza della Roma. La risposta della Lazio non si fa attendere e la partita s’infiamma, tanto che l’arbitro è costretto ad estrarre ben cinque cartellini nel fazzoletto dei primi quarantacinque minuti di gioco. Alla traversa di Luis Alberto e una conclusione sparata in alto, Massa chiude il derby sullo 0-0 all’intervallo.

Lazio-Roma 0-0: tabellino, highlights e classifica

Ripresa ugualmente intensa nei ritmi, con la Roma che parte meglio nei primi minuti di gioco ma non incide al pari dell’avversaria. Dopo una serie di capovolgimenti di fronte e tensione nei minuti finali tra Immobile e Paredes, le due formazioni chiudono la partita condividendo un punto a testa e lasciando invariato il tabellino dei marcatori della serata capitolina.

LAZIO-ROMA 0-0

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 29, Inter 28*, Milan 23, Napoli 21, Fiorentina e Atalanta 20, Bologna 18, Roma 18, Monza 17, Lazio 17, Torino 16, Frosinone 15*, Lecce 14, Genoa 14, Sassuolo 12, Udinese 11, Empoli 10, Cagliari 9, Verona 8, Salernitana 5.

*una partita in meno