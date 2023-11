Lazio, Sarri furioso: “Giocatori non all’altezza dell’anno scorso, è anche colpa mia”

La Lazio è caduta in casa della Salernitana; al termine della partita ha parlato il tecnico dei biancocelesti, Sarri

La Serie A, dopo la sosta per le nazionali, tornava protagonista e il primo match della tredicesima giornata metteva di fronte Salernitana e Lazio. Partita fondamentale per entrambe le squadre con i padroni di casa alla ricerca della prima vittoria in campionato in modo da iniziare la risalita verso la salvezza.

Discorso diverso per la Lazio; i biancocelesti, reduci dal pareggio nel derby, voleva i tre punti così da iniziare nel migliore dei modi un tour de force che può risultare determinante per il proseguo della stagione. Novanta minuti decisamente intensi con occasioni da una parte all’altro; Lazio avanti nel finale di primo tempo grazie al rigore di Immobile.

I ragazzi di Sarri però non sono riusciti a mantenere il vantaggio e hanno subito la rimonta dei padroni di casa. Quinta sconfitta in trasferta (su sette gare disputate) per i biancocelesti; al termine della partita ha parlato l’allenatore della Lazio. Queste le sue parole

“Abbiamo fatto troppo poco, inutile giustificarsi con le assenze o con l’errore arbitrale clamoroso ma se ci togliamo dagli episodi abbiamo fatto troppo poco. Il rendimento di tanti giocatori non è all’altezza dell’anno scorso. Forse è anche colpa mia”

“Ci fa piacere per Immobile perché il gol gli da benzina ma se la squadra si esprime così… avevano una squadra che ci concedeva spazio ma siamo arrivati troppo poche volte alla conclusione, così non va”

“Se noi rientriamo in campo e pensiamo di gestire per cinquanta minuti è chiaro che poi si perde. La Champions è un’altra storia ma sono preoccupato dalla mentalità di questa squadra, dobbiamo entrare con un piglio diverso”.

“Problema articolare all’anca per Zaccagni, non è un problema muscolare. Farà accertamenti e vedremo cosa ha”.